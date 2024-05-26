مبروك النتيجة.. رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق جميع المحافظات

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق، حالة من الترقب و الانتظار لدى العديد من أولياء الأمور بدولة العراق في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية وتحديداً بالبصرة عن اقتراب موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024، في حين أن قد تم الإعلان عنها ببعض المناطق الأخرى داخل دولة العراق ومنها: الرصافة الاولى، الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة ولمعرفة كيفية الإطلاع على نتيجة الصف السادس الابتدائي بالبصرة يمكنكم استكمال المقال حتى النهاية.

رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق

والسؤال الذي يطرح في أذهان أولياء الأمور الآن هو كيف يمكنهم معرفة نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق، وكما أوضحت المديرية العامة لمدينة البصرة فإن نتائج الصف السادس الابتدائي يمكن الوصول إليها باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بدولة العراق لمتابعة أحدث الأخبار المتعلقة بالنتيجة

كذلك أيضًا يمكنكم الدخول إلى موقع “نتائجنا”، والتابع لوزارة التربية والتعليم العراقية لمعرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي

اذهب إلى شريط البحث وقم بالبحث عن رابط نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2024

في الحال سيظهر أمامك جدول يوجد بداخله اسماء جميع المحافظات بدولة العراق

قم بالضغط على الرابط الخاص بمدينة البصرة، والذي سيكون متاح بمجرد الإعلان عن النتيجة ورفعها على الموقع

موعد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي

وجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم العراقية، قد حسمت الأمر بالنسبة لموعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024 فهي الآن في مرحلة التصحيح و المراجعة والتدقيق ثم بعد ذلك ستدخل مرحلة رصد الدرجات، وذلك استعداداً للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة ظهور النتيجة.