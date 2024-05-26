“طـــالــع نتيجتـــك هسّـــه“ نتائج السادس ابتدائي الرصافة الثالثة موقع نتائجنا results.mlazemna

أطلقت وزارة التربية في العراق موقع إلكتروني يمكن لجميع الطلاب من خلاله الاستعلام عن نتائج السادس إبتدائي الرصافة الثالثة وهذا ما يتساءل عنه الكثير من الطلاب في مختلف المدارس نظرا إلى أن الصف السادس من المراحل التعليمية المهمة وتأخير النتيجة يثير القلق لدى الطلاب وبناء على ذلك ردت الوزارة أنه لا داعي للقلق والتأخير ما هو إلا أن عملية التصحيح مازالت مستمرة، وذلك ما سوف نوضحه لكم في السطور القادمة.

نتائج السادس ابتدائي الرصافة الثالثة

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة التابعة لوزارة التربية أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج في جميع المدارس والمحافظات في الأيام القليلة القادمة، ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع الوزارة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولا قم بفتح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية. ثانيا يجب عليك كتابة رمز التحقق الموضح أمامك في الخانة الخاصة به. ثالثا من الصفحة الرئيسية قم بالتوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية ومنها اختار نتائج الطلاب. رابعا قم باختيار الصف السادس ابتدائي. خامسا يتطلب منك كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به. سادسا اضغط على زر عرض النتيجة وسوف تظهر في حين رفعها على الموقع.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس إبتدائي الرصافة الثالثة نتائجنا

قامت الوزارة بتصميم موقع نتائجنا وهو تباع للوزارة ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلاله وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد مواقع أخرى وهي غير مسؤولة عن أي نتائج يتم إصدارها من قبل موقع غير موثوق: