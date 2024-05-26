“وزارة المالية” تزف بُشرى سارة لجميع المتقاعدين بزيادة الرواتب لشهر مايو 2024

اقرت الحكومة الأردنية مؤخرًا، زيادة جديدة تشمل جميع المتقاعدين المشتركين في هيئة التقاعد، لتُساهم هذه الزيادة في الإرتقاء بالمستوى المعيشي للمتقاعد، إضافة إلى أن صرف رواتب شهر مايو جاءت بقيمة الزيادة الجديدة التي تم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء، وبتنفيذ من وزارة المالية، لكي يتحصل عليها كافة المستفيدين المشتركين في الهيئة.

متى موعد صرف رواتب المتقاعدين

أكدت وزارة المالية، أن صرف رواتب المتقاعدين في الأردن بدأت يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، فضلاً عن أن الصرف تم من خلاله أجهزة الصراف الألي وعبر الفروع البنكية المؤهلة للحصول على الرواتب وكافة المستحقات المالية، بما يسمح لجميع المواطنين داخل المملكة الأردنية الهاشمية بالحصول على الرواتب بالزيادات الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرًا بالتصديق من قبل مجلس الوزراء الأردنية.

خطوات استعلام رواتب المتقاعدين في الأردن 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العديد من محافظات دولة الأردن، وفقًا للأتي:-

أن يتم الدخول إلى موقع وزارة المالية الرسمي بالأردن.

ثم يتم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” للصفحة التالية من موقع الوزارة.

وعليه يتم اختيار خدمة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين.

القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

الضغط على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية سيتم الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب وبالزيادات الجديدة.

ويمكنك الحصول على الرواتب من خلال البنوك العاملة في الدولة.

شروط التقديم في هيئة التقاعد الوطنية

أما عن شروط التقديم في هيئة التقاعد الوطنية داخل دولة العراق، فإنها جاءت كالأتي:-