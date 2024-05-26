اعرف الان أهم شروط إصدار بطاقة الرقم القومي في مصر 2024 وماهي الاوراق المطلوبة؟؟

قدمت وزارة الداخلية المصرية تطبيق إلكتروني ذكي يسمح للأفراد بتجديد بطاقة الرقم القومي المصرية عبر الإنترنت من المنزل، وهذا يهدف إلى تسهيل الخدمات الحكومية للمواطنين دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الرسمية، وتعتبر بطاقة الرقم القومي من الوثائق الرسمية التي يحتاجها جميع المواطنين ولا يمكن تنفيذ معاملات رسمية أو يومية بدونها، لذلك يجب تجديدها في الوقت المناسب سيتم شرح شروط التجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي في المستقبل القريب.

الوثائق المطلوبة للحصول على بطاقة الرقم القومي المصرية

وضحت إدارة الأحوال المدنية الوثائق المطلوبة لإصدار بطاقة الهوية الشخصية، وكانت هذه الوثائق عبارة عن:

تقديم صورة من مستعرضة الهوية الوطنية المنتهية صلاحيتها في حال رغبة في تجديد البطاقة.

نسخة من شهادة الميلاد تطلب عند تقديم طلب لإصدار بطاقة الهوية للمرة الأولى.

نسخة مصورة من وثيقة محل الإقامة.

صورة من بيان صادر عن جهة العمل لتحديد الوظيفة.

شروط إصدار بطاقة الهوية الوطنية في مصر 2024

أقرت وزارة الداخلية بعدة شروط إصدار بطاقة الهوية المصرية للمواطنين، وتضمنت هذه الشروط مايلي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على بطاقة هوية مصرية مواطنا مصريا.

يجب أن يصل عمر المتقدم إلى سن القانونية المحددة في قوانين الحالة المدنية والتي تبلغ 15 عاما.

يجب على المواطن أن يكون مسجلا في السجل المدني وان تكون جميع معلوماته متاحة لاستخراج البطاقة.

الأماكن التي يمكن الحصول فيها على بطاقة الرقم القومي بشكل رسمي