“توزيع 100.000.000 دينار”!.. مصرف الرافدين يُعلن رسميًا للموظفين والمتقاعدين بالعراق 2024

يقدم مصرف الرافدين العديد من القروض والتمويلات الميسرة للموظفين والمتقاعدين، بما يسمح لهم في التقديم على السلف الإلكترونية التي يتم طرحها عبر الموقع الرسمي للمصرف، إضافة إلى توفيرها لإجراءات التقديم على مثل هذه السلف والمميزات التي يوفرها للعديد من المواطنين في مختلف محافظات دولة العراق، ويمكنك التقديم فيها كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تفاصيل الحصول على سلفة الرافدين في العراق

وتتمثل أبرز إجراءات التقديم على سلف الرافدين داخل دولة العراق ولجميع المتقاعدين والموظفين، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الإطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالسلفة عبر الموقع الرسمي للمصرف أو من خلال الذهاب إلى أقرب فرع من فروع الرافدين.

بعد ذلك يمكنك تقديم طلب الحصول على السلفة عبر الموقع أو بشكل يدوي، لكن مع العلم أن السلف لا يتم منحها يدويًا.

ويشترط ألا تقل فترة الخدمة للشخص المتقدم عام للموظفين في الدولة.

تصل السلف إلى 150 مليون دينار عراقي وفقًا لنوع الخدمة التي ترغب في الحصول عليها سواء كانت مشروع أو ما إلى ذلك.

وهناك سلف تبدأ من 5 مليون دينار عراقي إلى 25 مليون دينار عراقي وفقًا لإستحقاق المستلف.

شروط الحصول على سلف الرافدين في العراق

أما عن بعض الشروط التي يجب وأن تتمثل في كافة المتقدمين والراغبين في الحصول على السلفة الإلكترونية، فهي كالأتي:-

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

كذلك يجب ألا يتخطى عمر الموظف عن 50 عامًا.

وبالنسبة للمتقاعد يجب ألا يتجاوز عمره عن 70 عامًا.

حاصل على الجنسية العراقية.

كذلك يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة في دولة العراق.

القبول في الحصول على سلف الرافدين

أما عن كيفية القبول في الحصول على سلف الرافدين، فإن المصرف يقوم بمراجعة دقيقة وشاملة لكافة الطلبات المقدمة، والعمل على قبول ما هو مستحق لكي يتمكن من صرف السلفة التي تم التقديم إليها، بالإضافة إلى أنه في حالة إذا بيانات مضللة أو خاطئة يتم استبعاد الشخص المتقدم من الحصول على التمويل في الحال.