اصدار ميزة جديدة في تطبيق واتساب (محدش استخدمها).. تنافس تليجرام بقوة

يتساءل الكثير من محبي الواتساب عن آخر ميزة جديدة في تطبيق واتساب والتي تمت إضافتها لإضفاء المزيد من الخصوصية والأمان عن طريق الرمز السري، هذا الرمز الذي يساعد جميع مستخدمي الواتساب في إنشاء رمز سري خاص بهم يستخدمونه لإخفاء الدردشة المقفلة داخل التطبيق ذاته، وهذا الأمر أدى لشعور الكثير من الأشخاص بالفرحة كونه سيعطيهم مزيدا من الخصوصية، لذلك قررنا أن نتعرف بالتفصيل على هذه الميزة الجديدة

ميزة جديدة في تطبيق واتساب

كل مدة يفاجئنا مطورو تطبيق واتساب بإضافة مميزات تجعله الخيار الأمثل لكل من يرغب في المراسلة أو متابعة الأعمال أو الاطمئنان على الأصدقاء، إضافة إلى أن جميع المميزات الجديدة تعد تطبيقا واضحا لاستخدام التقنية الحديثة في خدمة البشرية، لا سيما أن ميزة إنشاء رمز سري تعد ميزة جديدة في تطبيق واتساب التي تجعل جميع أسرار المستخدم في أمان.

علما بأنه يمكنك أن تقوم بإنشاء الرمز السري بسهولة، وذلك من خلال الخطوات التالية

الذهاب إلى مجلد الدردشات المغلقة. ثم بعد ذلك يتم الضغط على الإعدادات. من القائمة المنسدلة عليك اختيار الرمز أو Locked chats. بعدها قم بإنشاء الرمز السري وهكذا سيكون لديك الخصوصية التامة، ولكن لا بد من أن يكون الرمز السري مكون من مجموعة من الأرقام والحروف وليست واحدة منهم.

ميزة أخرى في تطبيق الواتساب

بعدما تعرفنا على ميزة الأمان التي قدمها لنا محبي الخصوصية من مطوري الواتساب، وجدنا أن هناك ميزة جديدة في تطبيق واتساب ألا هي إمكانية مسح الرسائل غير المقروءة، والتي أحدثت تغيرا كبيرا في حياة مستخدمي هذا التطبيق عند تجربتها الأولى، علما بأن هذه الميزة جاءت لتلبية حاجات المستخدمين للتحكم بشكل أفضل في رسائلهم الواردة، وكذلك تقديم حل لمشكلة تراكم الإشعارات التي قد تسبب الإرباك عند فتح التطبيق.

بالإضافة إلى المميزات التي سبق ذكرها وجدنا أن واتساب قد قام بتقديم خيار مرشحات الدردشة، الذي يساعد المستخدمون على تنظيم محادثاتهم بشكل أكثر فعالية، حيث يتم تقسيم الدردشات إلى فئات مثل الكل، غير المقروءة والمجموعات، مما يسهل على المستخدمين العثور على المحادثات المهمة بسرعة.

اضافات جديدة ل واتس أب

ميزة جديدة في تطبيق واتساب، تخطط خدمة واتساب لإدخال تغييرات كبيرة على تحديثات الحالة “status”، حيث ستسمح بذكر جهات الاتصال بشكل خاص وتحسين الواجهة، يشير تقرير WA Beta Info إلى أن واتساب يطور ميزة جديدة تتيح نشر ملاحظات صوتية أطول تصل إلى دقيقة واحدة على الحالة لكل من مستخدمي iOS وأندرويد. هذا التحديث يسهل على المستخدمين مشاركة أفكارهم وقصصهم بشكل أكثر تفصيلاً ودون انقطاع.