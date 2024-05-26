شفرات لعبة جاتا الاصلية ( إضافات جديدة) في لعبة GTA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ .. موتوسيكلات وعربات وأسلحة وسوبر مان

يحتاج عدد كبير من اللاعبين إلى شفرات لعبة جاتا، وهي تلك الأكواد والرموز التي يدخلها اللاعب في اللعبة ومن بعدها يمكنه الحصول على تجربة لعب مثيرة و ممتعة، وذلك لأن اللعبة عند ادخال الاكواد الخاصة بالشفرات بها تتسيف للاعب الكثير من المميزات الممتعة للاعب والتي تمكنه من تخطي الكثير من المراحل والعقبات في اللعبة لذلك كان الحصول على شفرات من الأمور المهمة للاعب.

شفرات لعبة جاتا

هناك الكثير من شفرات لعبة جاتا التي تنتشر على مواقع كثيرة على الإنترنت ويعد من أهم الشفرات ما يلي:

HESOYAM شفرة صحة كاملة و درع كامل و ذخيرة كاملة.

FULLCLIP شفرة ذخيرة لا نهائية.

كما ROCKETMAN شفرة تحويل CJ إلى رجل صاروخي.

BAGUVIX شفرة صحة لا نهائية.

كذلك AEZAKMI شفرة تجنب مطاردة الشرطة.

GHOSTTOWN شفرة اختفاء جميع المشاة من اللعبة.

TURTLEMODE شفرة سرعة حركة بطيئة.

BLUESUED شفرة سرعة حركة سريعة.

أيضًا KANGAROO شفرة قفزة خارقة.

MADNESS شفرة سلوك مجنون للسائقين.

كذلك NINJA شفرة مهارات نينجا.

LXGIWYL شفرة جميع الأسلحة المتطورة و 250 طلقة لكل سلاح.

KJgggmk شفرة جميع الأسلحة المتطورة و ذخيرة لا نهائية.

HESOYAM شفرة ذخيرة كاملة لجميع الأسلحة.

أيضًا FULLCLIP شفرة ذخيرة لا نهائية لجميع الأسلحة.

ROCKETMAN شفرة تحويل CJ إلى رجل صاروخي.

GIVEUSATANK شفرة الحصول على دبابة.

AIWPRTON شفرة الحصول على دبابة Rhino.

BANDIT شفرة الحصول على سيارة Bandito.

GBGTLLQ شفرة الحصول على سيارة Bullet.

أيضًا UNPJMQMH شفرة الحصول على سيارة Infernus.

JRNANNT شفرة الحصول على سيارة Landstalker.

PDNEJOH شفرة الحصول على سيارة Police Maverick.

كذلك QWARK شفرة الحصول على طائرة Hydra.

XICWMD شفرة إخفاء جميع المركبات القريبة.

تطبيق شفرات جاتا

كيف يمكن للمستخدم أن يقوم بتطبيق شفرات لعبة جاتا، يمكن للاعب ذلك بكل سهولة من خلال استخدام الخطوات التالية: