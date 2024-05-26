طريقة عمل كعك السمسم واليانسون المقرمش بمكونات متوفرة في مطبخك

يعد كعك السمسم واليانسون من المخبوزات الصحية التي تحتوي على عناصر هامة مفيدة لصحة الجسم، وهي من ألذ وأطيب المخبوزات التي تقدم على وجبة الفطار مع كوب من الشاي، كما يتميز الكعك برائحته الشهية التي تفوح منه أثناء التسوية، وطريقة عمله في البيت بسيطة ولا تكلفنا وقت طويل، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل كعك السمسم اللذيذ بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل كعك السمسم واليانسون

يتكون الكعك من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ثلاث أكواب من الدقيق. ربع ملعقة صغيرة ملح. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ٢ ملعقة كبيرة من حبوب اليانسون. بيضة. ملعقتين كبيرتان من الحليب البودرة. ١ كوب من السكر. نصف كوب زبدة. نصف كوب زيت. ثلاث ملاعق من السمسم. كوب من الحليب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل كعك السمسم واليانسون المقرمش بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الزيت، والزبدة، والبيض، والسكر ونخفقهم مع بعض جيداً.

نقوم بصب الخليط بعد خفق في وعاء كبير ونضيف إليه الدقيق وحبوب اليانسون وباقي المكونات الجافة ونقلبهم مع بعض جيداً.

نضيف الحليب بالتدريج ونعجن برفق حتى تتشكل لدينا عجينة طرية سهلة التشكيل.

طريقة تشكيل كعك السمسم واليانسون

نشكل العجين على شكل حلقات أو دوائر متوسطة الحجم، ونرصها على صينية كبيرة مدهونة بالزيت، ثم نقوم بدهن الكعك بالحليب ونرش عليه السمسم حتى يلتصق تماماً، ثم نغطي الصينية ونتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة، ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن، ثم نقوم بوضع الصينية داخل الفرن حتى تتحمر وتكتسب اللون الذهبي، نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها تبرد تماماً، ثم نقوم بإزالة الكعك ونرصه في أطباق التقديم ونقدمه بألف هنا.