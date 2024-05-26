سجلي الآن .. منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر راتب شهري يصل لـ 1100 د.ج

تولي النساء في دولة الجزائر اهتمامًا كبيرًا مؤخرًا بمنحة قد قدمتها الدولة لدعم النساء، وهي منحة المرأة الماكثة في المنزل، وهذه المنحة تعد من أهم المنح التي قد أقامتها دولة الجزائر، من أجل تحسين ظروف المعيشة لدى مواطنيها الأعزاء، وأيضًا تعزيز مشاركة المرأة في الإقتصاد، وتحقيق المساواة بين الجنسين، ومن مميزات هذه المنحة أيضًا، إنكِ يمكنكِ التقديم عليها إلكترونيًا، عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر

قد قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان أيضًا عن طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل لعام 2024 إلكترونيًا، والتي تكون عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية:

يجب أولًا القيام بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب الوكالة الوطنية

ثم قم بالضغط على أيقونة منحة المرأة الماكثة في المنزل.

قم بملء صفحة البيانات التي سوف يعرضها عليك الموقع.

ثم قم بالضغط على أيقونة إرسال الطلب، وانتظر حتى تظهر النتائج.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر

حتى تتمكني من الحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل لعام 2024، يجب أن يتوفر لديكِ بعض الشروط التي قد حددتها الحكومة الجزائرية، ومنها على سبيل المثال:

يجب أن تكون المرأة المتقدمة جزائرية الجنسية، والمنشأ.

في حالة كانت المتقدمة متزوجة، يجب ألا يكون لدى زوجها عمل ذات دخل ثابت.

يجب أن يكون لدى المتقدمة أطفال.

يجب أن تكون المتقدمة قد حصلت على تعليم جامعي.

المبلغ المستحق من منحة المرأة الماكثة بالمنزل 2024 الجزائر

إذا كانت قد توافرت الشروط بالفعل لدى المتقدمة، وقد قامت بالتقديم على الطلب، وتم قبوله، فيمكنها الحصول على المبلغ المستحق من المنحة، والذي يقدر بحوالي 800 دينار جزائري، وذلك بالإضافة إلى 300 دينار جزائري لكل طفل، وبذلك يمكن أن تحصل عائلة المتقدمة على ما يصل 1100 دينار جزائري.