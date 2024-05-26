أعلى جودة HD.. استقبل الآن تردد قناة كوكيز Cookies Kids TV الجديد 2024 على النايل سات

قناة كوكيز الفضائية تعتبر من أبرز القنوات الموجهة للأطفال، وتتميز هذه القناة بتقديم محتوى قوي وهادف يناسب جميع الأعمار تركز القناة على عرض أفضل أفلام الكرتون الحصرية، إلى جانب برامج تعليمية وترفيهية متنوعة تساعد على تنمية ذهن الطفل وتأهيله للتعامل مع الآخرين، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من الأناشيد التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، وتحرص القناة على تحديث ترددها بشكل دوري لضمان تجربة مشاهدة ممتعة للأطفال وفي هذا المقال، سنقدم لكم تردد قناة كوكيز الجديد لعام 2024 على النايل سات، وكذلك أبرز مميزاتها.

تردد قناة كوكيز الجديد 2024 على النايل سات

التردد: 11678-11595

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

جودة الصورة: HD

الاستقطاب: أفقي

من أبرز مميزات قناة كوكيز:

تقدم محتوى ترفيهي يساعد الأطفال على تحسين النطق. توفر مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج والمسلسلات. تستخدم أحدث التقنيات لعرض المحتوى بأعلى جودة صوت وصورة. مجانية ولا تتطلب أي رسوم اشتراك. سهولة ضبط جهاز الاستقبال على تردد القناة لضمان مشاهدة ممتعة.

تعتبر قناة كوكيز واحدة من القنوات الرائدة في الوطن العربي في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي عالي الجودة للأطفال ومع تردد القناة الجديد في 2024، ويمكن للأطفال الاستمتاع بتجربة مشاهدة أفضل على قمر النايل سات.

خطوات ضبط قناة كوكيز على جهاز الاستقبال

يمكن ضبط قناة كوكيز على جهاز الاستقبال بسهولة باتباع الخطوات التالية: