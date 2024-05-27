“الآن اعرف” .. موعد امتحانات الصف السادس الاعدادي لعام 2024 في العراق بالرقم الامتحاني أون لاين

أوضحت الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم في دولة العراق عن الموعد المحدد اختبارات الصف السادس الاعدادي لسنة 2024 ميلادى في جميع أنحاء الدولة، عن طريق بيان تم الإعلان عن على الصفحات الإلكترونية الخاصة بالوزارة،وفى هذا المقال سيتم توضيح كيفية الاستعلام عن نتائج النهائية للصف السادس الاعدادي،وعن الموعد النهائي المحدد لاختبارات هذه المرحلة.

موعد امتحانات الصف السادس الاعدادي لعام 2024 في العراق

تم الكشف عن الجدول المحدد للصف السادس الاعدادي من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية لهذا العام وهو كالتالي.

فى يوم السبت الموافق الثامن من شهر يونيو تكون مادة التربية الدينية للقسم الأدبي.

أما عن يوم الأحد الموافق التاسع من شهر يونيو تكون نفس المادة للقسم العلمي.

بالنسبة ليوم الاثنين الموافق العاشر من شهر يونيو يمتحن الطالب في مادة اللغة العربية، ويوم الحادي عشر من شهر يونيو تكون مادة اللغة العربية للقسم العلمي.

مادة اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من شهر يونيو للأدبى، بالنسبة للقسم العلمي تكون يوم الخميس الموافق الموافق الثالث عشر من شهر يونيو.

تكون مادة الأحياء يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من شهر يونيو.

يمتحن الطالب في مادة التاريخ الخاصة بالشعبة الأدبية يوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من شهر يونيو.

استخراج نتائج السادس الاعدادي في العراق

إن كنت تريد الحصول على النتيجة النهائية للصف السادس الاعدادي في دولة العراق فيجب عليك قراءة السطور القادمة واتباعها.