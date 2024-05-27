“الآن استعلم” .. رابط الحصول على نتائج الثالث المتوسط 2024 بالعراق بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

حالة من القلق والتوتر والخوف تنتاب طلاب الثالث المتوسط بالعراق بسبب انتظار موعد اعلان النتائج حيث يريدون الاستعلام عنها والاطمئنان على درجات طلابهم وعلى مستواهم التعليمي لأن هذه المرحلة تعتبر هامة جدا في حياة كل طالب ، حيث أن الوزارة ستقوم بالإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة في جميع المحافظات العراقية مثل صلاح الدين وذي قار ودهوك واربيل والرشاقة وغيرها من المحافظات العراقية الأخرى ،ويمكن للطلاب الاستعلام عنها فور ظهورها من خلال الاسم أو رقم الجلوس من خلال القيام ببعض الخطوات.

نتائج الثالث المتوسط 2024 بالعراق

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية أن نسب النجاح مرتفعة للصف الثالث المتوسط لعام 2024، بالإضافة إلى أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال موقع الوزارة من خلال اتباع هذه الخطوات التالية:

في البداية اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا.

ثم اضغط على كلمة نتائج الطلاب، وبعدها اضغط على نتائج الثالث المتوسط.

ثم تدخل المحافظة التابع إليها الطالب.

ثم اضغط على كلمة الدور الأول ومن ثم اكتب الاسم رباعي بشكل صحيح أو اكتب رقم الجلوس للطالب

بعد ذلك اضغط على كلمة عرض النتيجة ومن ثم اضغط على زر تحميل لكي يتم تحميلها بصيغة PDF على الجوال.

خطوات تقديم اعتراض على نتائج الثالث المتوسط 2024 بالعراق

أتاحت الوزارة للطلاب الثالث المتوسط بالعراق إمكانية تقديم اعتراض على النتائج ويمكن القيام بذلك باتباع الخطوات التالية: