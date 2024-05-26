طريقة تحميل لعبة GTA 6 Grand Theft Auto مجاناً بطريقة رسمية والاستمتاع باللعب فوراً

تعتبر لعبة GTA Grand Theft Auto من أشهر ألعاب الفيديو على مستوى العالم والتي يصل عدد مرات تحميلها إلى المليار، تحرص الشركة المسئولة عن تطوير لعبة جاتا على توفير إصدار لها من وقت إلى آخر وذلك من أجل إصلاح الأخطاء التي كانت توجد في الإصدارات القديم منها وفي نفس الوقت إضافة مزايا جديدة إلى اللعبة لجعلها أكثر إثارة وتشويق بالنسبة لمستخدميها، الجدير بالذكر أن الشركة قامت بطرح الإصدار السادس من هذه اللعبة في المتاجر الإلكترونية للهواتف الذكية سواء كانت آيفون أو أندرويد.

طريقة تحميل لعبة GTA 6 Grand Theft Auto

هذه الخطوات يتم تطبيقها على جميع أنواع الهواتف الذكية سواء كانت أندرويد أو آيفون لتنزيل لعبة جاتا، وتتمثل الخطوات الخاصة بها في الآتي:

التوجه إلى المتجر الإلكتروني للهاتف سواء كان Google play وapp store.

كتابة اسم اللعبة في خانة البحث GTA 6 Grand Theft Auto.

الضغط على علامة البحث.

ظهور أيقونة اللعبة كأول خيار.

الضغط عليها ومن بعد ذلك النقر على كلمة تحميل.

لن تستغرق عملية التحميل مدة طويلة وبعد انتهاء مدة التحميل سوف يتم تثبيت اللعبة على الفور.

ظهور الأيقونة الخاصة بها ضمن تطبيقات الهاتف النقر عليها واتباع التعليمات من أجل الشروع في استخدامها وامتلاك حساب خاص بها.

مميزات لعبة GTA 6 Grand Theft Auto

الشركة المطورة للعبة جاتا صرحت بأنه يوجد داخل الإصدار ميزات كثيرة تعتبر السبب الأساسي في التشوق إلى استخدام هذه النسخة منها، ويتمثل بعض هذه المميزات في الآتي: