هسه ظهرت ✅|| خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي بابل الدور الأول 2024 كشوفات الناجحين pdf موقع نتائجنا

خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي يتزايد عنها البحث في دولة العراق الآن، حيث أن جميع الطلاب الان في ترقب وانتظار من إعلان نتيجة السادس الابتدائي، خاصة بعد إعلان وزارة التربية العراقية على أنه يتم الآن تحميل النتيجة على موقع الوزارة لباقي المحافظات التي لم يتم الإعلان عن النتيجة الخاصة بهم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الفترة المقبلة، وسوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في التالي.

خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي

يمكن استخراج نتائج السادس الابتدائي بكل سهولة من خلال موقع الوزارة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى وزارة التربية العراقية الإلكتروني.

تسجيل الدخول إلى الحساب بإدراج الاسم وكلمة المرور.

الضغط على الاستعلام عن النتائج.

اختيار نتيجة السادس الابتدائي من القائمة.

تحديد العام الدراسي والدور الأول.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

سيظهر لك كافة النتائج المتعلقة بالمدرسة التابع لها الطالب يمكن البحث عن اسم الطالب أو طباعتها.

استخراج نتائج السادس الابتدائي عبر نتائجنا

لم تقتصر وزارة التربية العراقية عن توفير موقع الوزارة فقط من أجل الاستعلام، بل قامت بتوفير موقع نتائجنا، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع التالي: