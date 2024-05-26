هسه ظهرت ✅|| خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي بابل الدور الأول 2024 كشوفات الناجحين pdf موقع نتائجنا

علاء محمد تاريخ النشر
هسه ظهرت ✅|| خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي بابل الدور الأول 2024 كشوفات الناجحين pdf موقع نتائجنا
خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي

خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي يتزايد عنها البحث في دولة العراق الآن، حيث أن جميع الطلاب الان في ترقب وانتظار من إعلان نتيجة السادس الابتدائي، خاصة بعد إعلان وزارة التربية العراقية على أنه يتم الآن تحميل النتيجة على موقع الوزارة لباقي المحافظات التي لم يتم الإعلان عن النتيجة الخاصة بهم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الفترة المقبلة، وسوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في التالي.

خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي

يمكن استخراج نتائج السادس الابتدائي بكل سهولة من خلال موقع الوزارة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي
خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي
  • الدخول إلى وزارة التربية العراقية الإلكتروني.
  • تسجيل الدخول إلى الحساب بإدراج الاسم وكلمة المرور.
  • الضغط على الاستعلام عن النتائج.
  • اختيار نتيجة السادس الابتدائي من القائمة.
  • تحديد العام الدراسي والدور الأول.
  • اختيار المحافظة التابع لها الطالب.
  • الضغط على أيقونة الاستعلام.
  • سيظهر لك كافة النتائج المتعلقة بالمدرسة التابع لها الطالب يمكن البحث عن اسم الطالب أو طباعتها.

استخراج نتائج السادس الابتدائي عبر نتائجنا

لم تقتصر وزارة التربية العراقية عن توفير موقع الوزارة فقط من أجل الاستعلام، بل قامت بتوفير موقع نتائجنا، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع التالي:

استخراج نتائج السادس الابتدائي عبر نتائجنا
استخراج نتائج السادس الابتدائي عبر نتائجنا
  • الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني الرسمي.
  • اختيار نتائج السادس الابتدائي وتحديد الدور الأول من القائمة.
  • تحديد المحافظة التابع لها مدرسة الطالب.
  • اختيار اسم المدرسة.
  • إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب.
  • الضغط على خانة الاستعلام.
  • سوف يظهر لك النتائج الخاصة بالطالب يمكن الضغط على أيقونة الطباعة بصيغة PDF.
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علاء محمد

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