سمعوا الأولاد أغاني لولو الشطورة! تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

يبحث العديد من الآباء عن تردد قناة وناسة الجديد وذلك بفضل كونها من أفضل القنوات التي تعرض مجموعة من البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال من مختلف الأعمار، كما أنها من أفضل القنوات العربية التي تساعد الأطفال في التعلم وأيضًا النمو بشكل سوي وصحي، لذلك يجب أن تتأكد من أنها موجودة على جهازك، وسوف نوضح لكم جميع المعلومات الخاصة بتردد هذه القناة خلال مقالنا.
تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات
يمكن تثبيت تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال بعمل الخطوات البسيطة المتمثلة فيما يلي:
- تردد القناة: 11470.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- معدل الترميز: 27500.
- الجودة: SD.
- استقطاب القناة: عمودي.
تردد قناة وناسة على عرب سات
بينما في حالة كنت تريد تنزيل التردد الجديد على العرب سات من خلال للتالي:
- تردد القناة: 11270.
- القمر الصناعي: عرب سات.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- معدل الترميز: 27500.
- الجودة: SD.
- استقطاب القناة: عمودي.
برامج قناة وناسة
تقوم قناة وناسة بتقديم مجموعة رائعة ومتنوعة من البرامج المميزة التي تتناسب مع كافة الأعمار، والتي من أبرزها ما يلي:
- أولًا تقدم القناة مجموعة واسعة ورائعة من أفضل مسلسلات الرسوم المتحركة العالمية والعربية.
- كذلك فإنها تقدم باقة من البرامج التعليمية التي تهدف بشكل أساسي لتنمية مهارات الأطفال، وذلك في العديد من المجالات مثل اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم.
- وأيضًا تقدم برامج ترفيهية لتسلية الأطفال في وقت فراغهم، وتنمية مهاراتهم الابداعية المختلفة كالغناء وبرامج الحرف اليدوية وبرامج المسابقات.
- وأخيرًا فإن القناة تقدم برامج موسيقية تعمل على تعليم الأطفال الغناء، وتساعد في تطوير المهارات الموسيقية الخاصة بهم.