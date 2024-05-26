سمعوا الأولاد أغاني لولو الشطورة! تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

يبحث العديد من الآباء عن تردد قناة وناسة الجديد وذلك بفضل كونها من أفضل القنوات التي تعرض مجموعة من البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال من مختلف الأعمار، كما أنها من أفضل القنوات العربية التي تساعد الأطفال في التعلم وأيضًا النمو بشكل سوي وصحي، لذلك يجب أن تتأكد من أنها موجودة على جهازك، وسوف نوضح لكم جميع المعلومات الخاصة بتردد هذه القناة خلال مقالنا.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات

يمكن تثبيت تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال بعمل الخطوات البسيطة المتمثلة فيما يلي:

تردد القناة: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

استقطاب القناة: عمودي.

تردد قناة وناسة على عرب سات

بينما في حالة كنت تريد تنزيل التردد الجديد على العرب سات من خلال للتالي:

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

استقطاب القناة: عمودي.

برامج قناة وناسة

تقوم قناة وناسة بتقديم مجموعة رائعة ومتنوعة من البرامج المميزة التي تتناسب مع كافة الأعمار، والتي من أبرزها ما يلي: