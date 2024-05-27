وزارة التنمية المحلية توضح موعد فتح التصالح على مخالفات البناء في القرى والأرياف 2024 بعد تطبيق القانون الجديد

علاء محمد تاريخ النشر
وزارة التنمية المحلية توضح موعد فتح التصالح على مخالفات البناء في القرى والأرياف 2024 بعد تطبيق القانون الجديد
فتح التصالح على مخالفات البناء

فتح التصالح على مخالفات البناء يبحث جميع المواطنين داخل الدولة عنها، خاصة الذين قاموا بمخالفات في البناء ويرغبون في التصالح مع وزارة التنمية المحلية خوفًا من التعرض للعقوبة القانونية أو إزالة البناء المخالف مما يعرضهم لخسائر مادية كبيرة، وسوف نتعرف على كيفية تقديم التصالح والأوراق المطلوبة في التالي.

فتح التصالح على مخالفات البناء

أعلنت الحكومة المصرية عن فتح قانون التصالح لجميع الأشخاص المخالفين في البناء، وقد أكدت وزارة التنمية المحلية أن ذلك التصالح يستمر لمدة ستة أشهر قادمة مما يتيح لجميع المواطنين من تقديم طلب التصالح وإنهاء الإجراءات الخاصة به.

فتح التصالح على مخالفات البناء
فتح التصالح على مخالفات البناء

إجراءات التصالح على مخالفات البناء

يستطيع جميع المواطنين التقدم بطلب التصالح في البناء المخالف من خلال اتباع الإجراءات التالية:

  • الدخول إلى بوابة خدمات المحليات الإلكترونية.
  • الضغط على التصالح على مخالفات البناء.
  • تعبئة استمارة الطلب بكافة البيانات المطلوبة وهي مساحة البناء وعرض الشارع الذي تم به البناء واسم المالك وغيرها.
  • إرفاق كافة المستندات المطلوبة.
  • الحصول على الموافقة من الجهة المختصة بالتصالح.
إجراءات التصالح على مخالفات البناء
إجراءات التصالح على مخالفات البناء

المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

توجد مجموعة من المستندات التي يلزم تقديمها عند تقديم طلب التصالح، وتتمثل تلك الأوراق في التالي:

  • عدد 2 نسخة من الرسوم الهندسية الخاصة بالبناء المخالف.
  • نسخة من بطاقة الرقم القومي لصاحب البناء.
  • كافة المستندات الخاصة بملكية البناء.

قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء

تختلف رسوم التصالح في مخالفات البناء حسب ما إذا كان التصالح في القرى أو المدن، وتتمثل تلك الرسوم في التالي:

  • إذا كانت المساحة تبلغ 250 متر يبلغ  رسوم التصالح في المدن 500 جنيه أما في القرى تبلغ نحو 125 جنيه.
  • إذا كانت المساحة تبلغ 500 متر تصل رسوم التصالح في المدن نحو 1000 جنيه أما في القرى وتوابعها نحو 250 جنيه.
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علاء محمد

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