وزعوا شربات حلاوة النجاح “الاستعلام عن نتائج الصفوف الابتدائية 2024 الترم الثاني” .. مبروك للجميع

كثر البحث عن الاستعلام عن نتائج الصفوف الابتدائية من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بعد مرور أسبوع تقريباً من انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، واصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بأن النتائج ستظهر كل محافظة على حدة، وذلك بعد إنتهاء المديريات التعليمية من التصحيح ورصد الدرجات النهائية ويتم بعدها الإعلان عن الأوائل في هذه المرحلة.

الاستعلام عن نتائج الصفوف الابتدائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إنتهاء عدد من الإدارات التعليمية داخل بعض المحافظات من انتهاء مرحلة تصحيح اختبارات نتائج الصفوف الابتدائية الفصل الدراسي الثاني 2024، منها محافظة القاهرة والجيزة ويمكنك البحث عن النتائج من خلال مجموعة من الخطوات يجب اتباعها كالتالي:

قم بتسجيل الدخول الي موقع بوابة التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط .

من الصفحة الرئيسية قم باختيار ايقونة سنوات النقل.

قم بتحديد الصف المقيد به.

ثم قم باختيار العام الدراسي 2023/2024.

اختر الفصل الدراسي الثاني.

ثم قم بملء البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح ومنها الإدارة التعليمية التابع لها الطالب والرقم القومي الخاص به ورقم الجلوس.

قم بالضغط على إختيار عرض النتائج.

انتظر لدقائق قليلة ستظهر النتيجة في صفحة جديدة مع تفاصيل الدرجات لكل مادة دراسية.

قم بطباعتها أو تحميلها.

متى موعد الإعلان عن باقي المحافظات

يرغب الطلاب في الاستعلام عن معرفة موعد الإعلان عن باقي المحافظات للمرحلة الابتدائية فهم يعيشون في مرحلة كبيرة من القلق والتوتر، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بالإجابة عليهم وصرحت أن حين الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات سيتم الإعلان عنها.