رابط منظومة الاغراض الشخصية ليبيا fcms.cbl.gov.ly 2024 منصة المصرف الليبي المركزي

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تفعيل رابط منصة حجز العملة الأجنبية بقيمة 4000 دولار للأفراد، وذلك في إطار جهوده لتيسير شراء العملات الأجنبية والحد من تأثير السوق السوداء على المواطنين. وشدد المصرف على ضرورة الالتزام بالمعايير المطلوبة للحصول على العملات الأجنبية بهدف تحسين مستوى المعيشة ومعالجة نقص العملات الأجنبية. إليكم رابط المنصة والمعايير التي يجب اتباعها.

رابط منظومة الأغراض الشخصية ليبيا 2024

كان مصرف ليبيا المركزي قد اكد انه تم إتاحة الفرصة للمواطنين والعملاء للحصول على عملات أجنبية عبر التسجيل والحجز المسبق إلكترونيًا، وذلك من خلال رابط منظومة الأغراض الشخصية ليبيا 2024. يمكن للمستفيدين التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة باتباع عدة خطوات بسيطة.

أولاً، يجب الولوج إلى المنصة الإلكترونية لمصرف ليبيا المركزي. بعد ذلك، يجب تفعيل حساب شخصي بالنقر على خيار “تسجيل جديد” وإدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة، بما في ذلك رقم جواز السفر، رقم الهوية، ورقم الهاتف.

بعد التحقق من صحة البيانات المدخلة، يتم النقر على “إرسال” لاستلام رمز التحقق وإدخاله في الخانة المحددة لإكمال عملية الحجز. بعد ذلك، يجب إدخال البيانات المطلوبة لتسجيل الحساب المصرفي.

ثم يمكن اختيار خدمة حجز العملات الأجنبية، تحديد الكمية المطلوبة، والضغط على “حجز”. من المهم متابعة حالة الطلب حتى يتم التأكد من موافقة المصرف وتحديد موعد الاستحقاق. عند الموافقة، يمكن التوجه إلى المصرف وصرف العملات.

تعد هذه الخطوة من مصرف ليبيا المركزي مبادرة هامة لتسهيل حصول المواطنين على العملات الأجنبية بطريقة ميسرة.

شروط التسجيل في منصة المصرف الليبي

يمنح مصرف ليبيا المركزي العملات الأجنبية لفئة محددة من المواطنين لاستخدامها في الأغراض الشخصية مثل السفر أو العلاج، وذلك وفقًا لشروط معينة يجب توفرها.