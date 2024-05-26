نتائج سادس ابتدائي تمهيدي 2023 بالاسم موقع نتائجنا results.mlazemna

يبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات العراقية، مثل نينوي وديالي وبابل وميسان وواسط وغيرها، عن النتائج بالأسماء والدرجات. هذا يأتي تزامنًا مع إعلان الدكتور سلطان سعيد عن نتائج مديرية صلاح الدين والكرخ والرصافة بعد الإعلان عن النتائج وظهورها على موقع منصة نتائجنا وموقع الوزارة، سيتم إرسال كشوفات نتائج الصف السادس الابتدائي إلى المدارس ويمكن للطلاب الذين لم يستعلموا عنها عبر الإنترنت التوجه إلى المدرسة للحصول على نتائجهم.

نتائج سادس ابتدائي تمهيدي 2023

لم يتم الإعلان بعد عن نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظات نينوي وبابل وذي قار فور انتهاء عملية تصحيح الأوراق في هذه المحافظات، ستقوم الوزارة بالإعلان عن النتائج على صفحتها الرسمية وعلى موقع نتائجنا الإلكتروني. سيتم توجيه جميع الطلاب للدخول إلى هذه المواقع للاطلاع على نتائجهم. سنعرض روابط المواقع لطلاب الصف السادس الابتدائي في العراق قريبًا.

رابط منصة نتائجنا للاستعلام عن نتائج السادس

عند الإعلان عن النتائج واعتمادها رسميًا، يمكن لطلاب الصف السادس الابتدائي في كل محافظات العراق الاستعلام عن نتائجهم واستخراجها بسهولة، ومعرفة درجاتهم في كل مادة لتقييم أدائهم الأكاديمي. هذا سيساعدهم على بذل جهد أكبر في العام المقبل عند انتقالهم إلى مرحلة دراسية أعلى. للحصول على النتائج، اتبع الخطوات التالية: