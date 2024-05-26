“اللعبة الأكثر تحميلا“ خطوات تحميل لعبة جاتا GTA على هواتف آيفون واندرويد.. نزلها الآن مجانا 100%

تعتبر لعبة جاتا من أشهر الألعاب الإلكترونية التي حققت مبيعات كبيرة من خلال جميع الإصدارات التي تم إطلاقها منها، حيث أنها تعد لعبة مناسبة جداً للأفراد الذين يريدون الاستمتاع بالمغامرة والقتال واستكشاف المجهول وفي قضاء أوقات الفراغ أيضاً، ويتاح عليها كذلك منافسة أخصام آخرين من دول أخرى لخوض تحديات أكثر صعوبة مع بعض والاستعانة بالأسلحة والمعدات الموجودة بها للفوز في اللعبة والصعود إلى المستوى الثاني، وفي هذا المقال سوف نوضح طريقة تنزيل لعبة جاتا والتي من المميز بها أنها متاحة للتحميل على كافة الأجهزة سواء كان كمبيوتر أو هاتف محمول.

خطوات تحميل لعبة جاتا GTA على هواتف آيفون واندرويد

من المزايا التي تتميز بها لعبة جاتا أنها يمكن تنزيلها على جميع أنواع الأجهزة، ويمكن إتباع الخطوات التالية لتحميلها على هاتف آيفون:

يتم الدخول إلى تطبيق آب ستور.

ثم إدخال اسم اللعبة في خانة البحث.

بعدما تظهر اللعبة المطلوبة يتم الضغط على كلمة تحميل.

من ثم يتم فتح اللعبة وإنشاء حساب عليها والدخول إلى أول قتال بها.

تحميل لعبة جاتا على هاتف أندرويد

أيضاً يمكن تحميل اللعبة على الهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد، وذلك من خلال الخطوات التالية: