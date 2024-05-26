حالات طلب اعفاء بنك الراجحي وما الفئات الغير مسموح لها بالحصول علي الاعفاء؟

بنك الراجحي واحد من أهم وأكبر المؤسسات المصرفية الموجودة في المملكة السعودية والتي يوجد لها فروع كثيرة منتشرة وبشكل متفرق على مستوى المملكة السعودية، من ضمن المميزات التي يقدمها البنك أنه يقدم حلول تمويلية كثيرة مختلف القيمة والأهداف وحتى الشروط والمعايير، ومن ضمن الخدمات التي أصبح البنك يوفرها من أجل إرضاء العملاء وحرصًا منه على تقديم كل ما هو جديد ومناسب لهم، قام البنك بتوفير خدمة الإعفاء لبعض من الحالات الغير قادرة على سداد قيمة القرض الخاص بها والتي قام البنك بتحديدها، الأمر الذي جعل محركات البحث تهتم بمعرفة هذه الحالات وكذلك المستندات التي قام البنك بتحديدها من أجل التمكن من الاستفادة من الخدمة

حالات طلب اعفاء بنك الراجحي

حدد البنك الراجحي بعض من الحالات التي يكون من حقها التقدم بطلب من أجل الاستفادة من خدمة الإعفاء التي يقدمها، وتتمثل حالات الإعفاء في الآتي:

في حالة إلتزام العميل في بداية الأمر بسداد كافة الأقساط ومن ثم تعرض إلى تعثر مالي على أثره أصبح غير قادر على السداد.

الوفاة بشكل طبيعي للعميل وهنا الأبناء والورثة لا يكونوا ملزمين بسداد باقي قيمة الأقساط.

من أصيب بمرض أو عجز كلي على أثره أصبح غير قادر على العمل وبتالى جني المال وسداد الأقساط.

الفئات الغير مسموح لها بالحصول علي اعفاء الراجحي