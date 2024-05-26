ظهرت الآن.. نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في الأنبار عبر موقع الوزارة ونتائجنا

أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم نتائج الامتحانات النهائية لطلاب الصف السادس الابتدائي في محافظة الأنبار، وقد تم اعتماد نظام إلكتروني متطور للإعلان عن النتائج بهدف تسهيل عملية الوصول إليها، ووفقًا لهذه النتائج، حقق الطلاب أداءً مميزًا حيث برزت نتائج إيجابية تعكس جهودهم واجتهادهم خلال العام الدراسي، وقد أظهرت النتائج تفوق عدد كبير من الطلاب الذين حققوا درجات عالية في مختلف المواد الدراسية.

تجدر الإشارة إلى أن النتائج متاحة للطلاب وأولياء الأمور عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية، حيث يمكن الحصول عليها عبر إدخال رقم الامتحان والتحقق من النتيجة النهائية.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في الأنبار وزارة التربية

أعلنت إدارة التربية في محافظة الأنبار، الفرصة للاطلاع على نتائج الصف السادس الابتدائي في الدور الأول في العراق، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة التربية. ثم يتم الدخول إلى صفحة النتائج. اختيار المرحلة الدراسية التي يجب أن يتم فيها الاختيار. ثم يتم تحديد المرحلة الدراسية التي ترغب في الالتحاق بها. ثم يقوم بإدخال بقية بيانات الطالب. الضغط على زر “بحث”. وفي النهاية سيتم تنزيل الكشوفات.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 موقع نتائجنا

يقدم موقعنا روابط مباشرة لتحميل نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في صيغة PDF لجميع محافظات العراق، وذلك من خلال اتباع الإرشادات التالية:

فتح موقع نتائجنا results.mlazemna.

الذهاب إلى الأسفل على الموقع والتحقق من جدول نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق.

اضغط على الرابط الموجود أمام اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

انتظر تحميل نتيجة امتحان الصف السادس الابتدائي في العراق على جهازك الشخصي بصيغة PDF.

افتح الملف وابحث عن النتائج باستخدام الرقم الخاص بامتحانك.

إذا لم يتم قبول نتيجة امتحان السادس الابتدائي في العراق في المحافظة المعنية، فستجد بالقرب منها كلمة “قريبًا” وليس “تنزيل”.