الناجح يرفع ايده.. خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 دور اول بالعراق وخطوات الاعتراض على النتيجة

أعلنت وزارة التربية في العراق عن إطلاق رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 دور اول بالعراق، يأتي هذا الإعلان في ظل اهتمام واسع النطاق من قبل الجميع بالحصول على النتائج خصوصًا بعد ظهورها في بعض المحافظات، وتعكس هذه الخطوة أهمية هذه المرحلة في حياة الطلاب وأولياء الأمور، حيث أصبحت مواقع البحث مشغولة بشكل كبير في البحث عن هذه النتائج، وقدمت الوزارة تصريحات تطمئن الجميع بشأن هذه النتائج، مما أضاف الطمأنينة إلى قلوب الجميع.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 دور اول بالعراق

إليكم خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 دور اول بالعراق:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

اضغط على خيار “نتائج الطلاب” المتاح في القائمة الرئيسية.

ثم بعد ذلك، اختر “نتائج الصف السادس الابتدائي 2024” من القائمة المنسدلة.

قم بإدخال بياناتك الشخصية المطلوبة، مثل الاسم أو الرقم الامتحاني، في الحقول المخصصة.

انقر على زر “استعلام عن النتيجة” للحصول على النتيجة.

سيتم عرض نتيجتك على الشاشة بشكل واضح، حيث يمكنك التحقق منها وطباعتها حسب الحاجة.

خطوات الاعتراض على نتائج الصف السادس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية عن إمكانية تقديم التظلمات من قبل الأشخاص الذين قد يواجهون صعوبات أو يشكون في نتائجهم، سواء بسبب وجود مشكلات تقنية أو شكوك بشأن صحة النتائج، يتيح هذا الإجراء فرصة لتصحيح الأخطاء وضمان العدالة في النتائج، يمكن للأشخاص تقديم التظلمات بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: