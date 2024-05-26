اتفرج على لولو.. تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات وخطوات ضبط التردد على الأقمار الصناعية المختلفة

تردد قناة وناسة 2024، قناة وناسة تعتبر واحدة من القنوات العربية المعروفة بتقديم محتوى ممتع وتعليمي موجه للأطفال، تتضمن القناة مجموعة متنوعة من البرامج والفقرات الترفيهية، مثل الأغاني والألعاب، التي تقدم من خلالها معلومات مفيدة تساهم في تطوير مهارات الأطفال، بفضل تنوع محتواها، تناسب القناة الأطفال في مختلف الفئات العمرية، مما يجعلها مصدرًا مسليًا وتعليميًا يبحث عنه الأهل دائمًا.

تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات

يمكن لعشاق قناة وناسة الفضائية الآن بمتابعة بث القناة عبر القمر الصناعي نايل سات بضبط التردد التالي:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

وبالنسبة لقناة وناسة على العرب سات، يمكن للأطفال جميعاً مشاهدة أحدث ما تقدمه القناة عن طريق ضبط التردد التالي:

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة

إليكم خطوات ضبط تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة: