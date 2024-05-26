شوف جيبت كام.. لينك نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2204 البصرة والرصافة 2 جميع المحافظات

تزداد عمليات البحث بشكل كبير عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظات العراق، وذلك مع استمرار الإعلان عن باقي المحافظات التي لم تُعلن بعد، بالإضافة إلى أن الإمتحانات تم إجراءها في هدوء ومناخ ملائم يسمح لجميع الطلبة والطالبات بتأديتها، مع العلم أن وزارة التربية العراقية، أقرت بأن كل مديرية مسؤولة عن إعلان النتائج ورفع الكشوفات عبر الموقع الرسمي للوزارة أو موقع نتائجنا الإلكتروني، ويمكنك الإطلاع على هذه النتائج كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

أما عن كيفية القيام بإستخراج كشوفات نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول، فيُرجى اتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

عليك الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم تسجيل الدخول فيما بعد.

القيام بإختيار المحافظة أو المديرية المقيم بها الطالب.

ليتم العمل على إدخال بيانات الطالب.

الضغط على زر “تنزيل”.

لتتمكن من تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج في النهاية.

موعد إعلان نتائج السادس في المحافظات

من المتوقع أن تبدأ أعمال رفع النتائج للصف السادس الابتدائي الدور الأول في باقي المحافظات في الساعات الجارية، بما تُمكن جميع الطلبة والطالبات من الإطلاع على نتائجهم، إضافة إلى أن وزارة التربية العراقية حريصة على أن تُعلن هذه النتائج في أقرب وقت، بحيث يتمكن الطالب المتضرر من تقديم طلب اعتراض على المادة الراغب في تحسينها، وإعادة تصحيحها مرة أخرى من قبل المديرية