يالا بسرعة شوف نتيجتك.. خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول بالعراق 2024 وخطوات الاعتراض على النتيجة

في وقتنا الحالي ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر نتائج الثالث متوسط الدور الأول بالعراق 2024، والتي تُعتبر مرحلة حاسمة في مسار تعليم الطالب، إن هذه النتائج تمثل نقطة تحول في حياة الطالب، حيث تحدد مستقبله العلمي والمهني، يعيش الجميع حالة من التوتر والقلق في انتظار النتائج، متمنين أن تكون تلك النتائج مطابقة لتطلعاتهم وآمالهم.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول بالعراق 2024

يمكنك الآن الاطلاع على نتائج الثالث المتوسط بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم بالعراق، لتحقيق ذلك، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم بالعراق.

انقر على الرمز المخصص لنتائج الطلاب، ثم اختر نتائج الثالث المتوسط.

اختر المحافظة التي تنتمي إليها.

حدد الدور الأول من القائمة المتاحة.

أدخل الاسم الكامل بالطريقة الصحيحة أو قم بإدخال رقم المقعد.

بعد ذلك، انقر على الرمز المخصص لعرض النتيجة، ثم اضغط على خيار التحميل لتنزيل النتيجة في شكل ملف PDF على هاتفك النقال.

خطوات تقديم طلب اعتراض على نتائج الثالث متوسط

وزارة التربية العراقية أعلنت عن عملية تقديم طلبات الاعتراض على نتائج الثالث المتوسط، ويمكن القيام بهذه الخطوات كما يلي: