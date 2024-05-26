شمول 70 الف.. كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الدفعة السابعة عبر منصة مظلتي

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، ترتفع كل لحظة عملية البحث على جوجل عن الدفعة السابعة التي تقدم بالتسجبل عليها عدد كبير من المواطنين، وقد تم فتح باب التسجيل على هذه الدفعة في نهاية عام 2023 وكان من المقرر أن تصدر الكشوفات في شهر يناير 2024 ولم يحدث ذلك ولم يحصل المتقدمين على أي مستحقات جديدة حتى الآن، كما كشفت هيئة الحماية بأن الدعم لن يصرف إلا للفئات المتعففة التي تنطبق عليها الشروط، واليوم عبر موقعنا البديل نستعرض لحضراتكم كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

بعد أيام من المقرر أن يتم إصدار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة بعد الانتهاء من الموازنة المالية، وللإطلاع على الكشوفات عليكم الضغط على الرابط التالي:

الضغط مباشرةً على هذا الرابط منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. ثم اختيار خدمات الرعاية الاجتماعية. حدد كشوفات النساء او كشوفات الرجال. اختر اسم المحافظة. إدراج البيانات الشخصية. والنقر على زر استعلام.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية العراق 2024

فرضت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض الشروط الهامة جداً للتسجيل في دعم الرعاية الاجتماعية للحصول على دخل مميز لرفع العبء والمعاناة عن الألف من الأسر والتي تأتي على النحو التالي