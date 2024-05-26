بمناسبة عيد الأضحى.. “وزارة العمل” حقيقة 100 ألف دينار على رواتب المتقاعدين

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عيد الفطر الذي مضى، بالإعلان عن زيادة 100 ألف دينار عراقي على رواتب العمال المتقاعدين، فهل سيتم تطبيق هذه الزيادة في عيد الأضحى المبارك الذي لم يتبق عليه سوى أسابيع قليلة، بالإضافة إلى أن الحكومة العراقية تبذل قصارى جهدها لكي توفر كل سُبل الدعم المادي التي يرغب في الحصول عليه العديد من المواطنين الأكثر احتياجًا، عبر تطبيق مثل هذه الزيادات.

زيادة رواتب العمال المتقاعدين

ولم يتم صدور أي بيانات رسمية حتى الأن تُفيد بصرف زيادة 100 ألف دينار عراقي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، فضلاً عن أنه في حالة وجود أي بيانات او أنباء تُفيد بتطبيق زيادات جديدة سيتم العمل على إعلانها لكي يتعرف عليها جميع المتقاعدين في الدولة، بالإضافة إلى أن صرف الشهر الجديد مجرد من أي زيادات تُذكر لحين صدور إشعار أخر.

كيفية الإستعلام عن رواتب العمال المتقاعدين

يمكنك الإستعلام عن رواتب العمال المتقاعدين لشهر يونيو 2024، ومعرفة قيمة الدعم، كما في الخطوات الأتيه:-