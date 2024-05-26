الحق شوف اسمك منهم ولا.. طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق 

يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، خاصة أن هذه الوجبة تأخرت كثيرًا في النزول، لذلك نجد انتظار كبير من قبل المواطنين بفارغ الصبر، ومن الجدير بالذكر أن برنامج الرعاية الاجتماعية واحد من أهم البرامج الاجتماعية في العراق التي تهدف إلى مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك يكون من خلال توفير لهم دعم مادي بشكل شهري من أجل تحسين ظروف حياتهم المعيشية، وتوفير لهم الدعم الذي يساعدهم في شراء متطلبات الحياة الأساسية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

نتيجة للبحث المتزايد عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق منصة رسمية يتم من خلالها الاستعلام، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الدخول إلى قسم الخدمات.

تحديد خيار أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة والدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

إدراج البيانات المطلوبة بشكل صحيح من الاسم، ورقم الهوية الوطنية والتأكد منهم جيدًا.

في نهاية الخطوات قم بالضغط على أيقونة “تحميل كشوفات المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية”.

شروط الحصول دعم برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض الشروط التي لا بد من توفرها في المتقدم حتى يحصل على دعم الرعاية الاجتماعية، وتلك الشروط كما هي متمثلة على النحو التالي: