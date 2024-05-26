“طـــالــع اسمــك هسّـــه PDF“ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة spa.gov.iq

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وذلك ما يتساءل عنه عدد كبير من الأسر المستفيدة في تلك الفترة حيث أن برنامج الرعاية الاجتماعية هو إحدى أشكال المساعدات الهامة التي تقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها وذلك من أجل سد احتياجاتهم وتوفير الحاجات الأساسية الخاصة بهم من طعام وشراب وملبس ولكن يجب العلم أنه يتم التقديم على هذا الدعم بعد التحقق من مجموعة من الشروط التي وضعتها الجهات المسؤولة، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

للاستعلام عن اسماء المشمولين للوجبة الأخيرة يرجى اتباع التعليمات الآتية:

عند الاستعلام عن اسماء المقبولين يجب في أول الأمر الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية. ثم بعد ذلك يرجى التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية ومنها اضغط على أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية. في تلك الخطوة يتطلب منك إدخال رقم الوجبة التي تقوم بالاستعلام عنها. قم بكتابة اسم المستفيد ورقم الهوية الخاص به. أخيرا اضغط على استعلام وسوف يظهر لك ملف يضم جميع أسماء المقبولين.

شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية

عند التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية يجب التحقق من توافر مجموعة من الشروط لديك وهي:

يجب أن يكون عمر المواطن يتراوح ما بين 16 عام وحتى 60 عام.

عدم وجود وظيفة ثابتة لدى المواطن سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

يجب أن يكون حامل للجنسية العراقية.

عدم استفادة المواطن من أي برنامج دعم آخر.

الوثائق المطلوبة للتقديم في الرعاية الاجتماعية