من أجل البقاء.. موعد مباراة إمبولي وروما في الدوري الإيطالي وترتيب الفريقين

مباراة إمبولي وروما اليوم في الدوري الإيطالي من أصعب المباريات، خاصة أن فريق إمبولي يسعى في الهروب من منطقة الهبوط، ويأتي هذا اللقاء في إطار الأسبوع 38 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، وليس هذا فحسب بل أن فريق روما يرغب للفوز في هذا اللقاء من أجل اقتناص ثلاث نقاط ثمينة في الدوري تساعده في التقدم.

إمبولي وروما

مباراة إمبولي وروما من المباريات المنتظرة من قبل عشاق الدوري الإيطالي، حيث يتواجد فريق إمبولي في المركز الثامن عشر برصيد 33 نقطة، وبينه وبين صاحب المركز السابع عشر فريق أودينيزي نقطة واحدة فقط.

على الناحية الأخرى يتواجد فريق روما في المركز السادس برصيد 63 نقطة، وبينه وبين صاحب المركز الخامس ثلاث نقاط وهو فريق أتالانتا المنتشي بعد الفوز بالدوري الأوروبي على حساب فريق باير ليفركوزن الألماني.

موعد مباراة إمبولي وروما في الدوري الإيطالي

من المقرر انطلاق مباراة الفريقين اليوم الأحد الموافق 26 من شهر مايو 2024، حيث تبدأ مباراة اليوم في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية، بينما بتوقيت المغرب وتونس يكون اللقاء في تمام الساعة 7:45 مساءً، بينما بتوقيت أبو ظبي يكون اللقاء في تمام الساعة 10:45 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة إمبولي ضد روما في الكالتشيو

ينقل لقاء اليوم عبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية، كما يتم نقل مباريات الدوري الإيطالي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وهي أيضًا من القنوات الناقلة لبطولة الدوري الإيطالي.

طريقة مشاهدة المباراة في بث مباشر

يمكنك مشاهدة اللقاء في بث مباشر عبر تطبيق تود.

وكما نعلم أن فريق إنتر ميلان قد حسم لقب الدوري الإيطالي مبكرًا بعد الانفراد بصدارة ترتيب جدول الدوري.