“800 شدة في دقيقة”.. احصل على أقوى رموز استرداد شدات ببجي موبايل PUBG UC واكتسح خصومك بكل سهولة

يمكنك الحصول على اقوى رموز استرداد ببجي بكل سهولة من خلال متابعتك للفقرات المقبلة، حيث يرغب الكثير من مستخدمين لعبة ببجي ومحترفين اللعب بها التعرف على كافة الأكواد المضافة حديثا بهدف تجربتها داخل اللعبة والحصول على مميزات إضافية مثل التخفي من العدو والحصول على أسلحة وذخائر لانهائية كل ذلك يمكنك الحصول عليه من خلال معرفة الأكواد الحديثة التي تم طرحها منذ فترة قصيرة، ولمعرفة أهم الأكواد تابع الفقرات القادمة.

أقوى رموز استرداد شدات ببجي موبايل

يستطيع كل مستخدم إضافة الأكواد الحديثة من ببجي، حيث لا تقتصر على الأكواد على مستوى محدد بل نجد أن الأكواد متاحة لكافة المستويات، وفي النقاط التالية نوافيكم أحدث الأكواد:

BBVNZBZ4M9.

NEHZBZ9VX.

BCAHZBIZ88B.

BBKVZBZ6FW.

BBKRZBZBF9

BAPPZBZXF5.

DOCHEID.

DKJU5LMBPY.

EKJONARKJO.

BBKTZEZET8.

UCBYSD800..

UCBYSD1900.

UCBYSD8100 – 8100 UC.

BIFPZBZKBE.

BAPPZBZXF8.

LEVKIN1QPCZ.

UCBYSD800 – 800 UC

BMTGZBZBKQ.

S78FTU2XJ.

MEZARCIEID.

.DKJU8LMBPY.

BBVNZBZ8M10.

BAPPZBZXF5

طرق شحن شدات ببجي وكيفية الاستفادة من الأكواد

بعد أن وضحنا لكم أحدث أكواد ببجي يستطيع كل مستخدم إضافة الكود إلى حسابه داخل اللعبةؤ وذلك من خلال فتح اللعبة ومن ثم تسجيل الدخول إلى الحساب، بعد ذلك تنتقل إلى صفحة الإعدادات الموجودة في يمين الصفحة بالأسفل، تقوم بالنقر على إضافة كود ومن ثم وضع الكود الذي ترغب به، أما بالنسبة إلى شحن شدات ببجي بطريقة آمنة تستطيع اتباع الآتي: