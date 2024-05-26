حامل اللقب في مهمة سهلة أمام هيلاس فيرونا الليلة.. تعرف على الموعد والتشكيل المتوقع

يحل اليوم فريق إنتر ميلان ضيفًا ثقيلًا على فريق هيلاس فيرونا، ويأتي لقاء الفريقين اليوم في إطار الجولة 38 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، وهي آخر جولات بطولة الكالتشيو، ويرغب فريق إنتر ميلان من خلال مواجهة اليوم إنهاء الموسم المميز له هذا العام بفوز في الجولة الختامية، وخاصة هو المرشح الأقرب للفوز بهذا اللقاء.

هيلاس فيرونا ضد إنتر ميلان

تقام مباراة هيلاس فيرونا ضد إنتر ميلان اليوم الأحد الموافق 26 من شهر مايو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، والمملكة العربية السعودية، بينما بتوقيت تونس والمغرب يكون اللقاء في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

موقف الفريقين في بطولة الدوري الإيطالي

يتربع فريق إنتر ميلان على صدارة ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 93 نقطة، وبالفعل حصل الفريق على لقب الدوري بشكل رسمي، جمعهم الفريق من خوض 37 مباراة، حقق الفوز في 29 مباراة، وتعادل الفريقين في 6 مباريات، وخسر في مباراتين فقط بينما يتواجد فريق هيلاس فيرونا في المركز 13 برصيد 37 نقطة.

ويبحث فريق ميلان خلال مباراة اليوم على الفوز من أجل إنهاء الموسم بفوز، خاصة أن الفريق في الجولة الماضية تعادل مع فريق لاتسيو.

وباللقب هذا العام يصل فريق إنتر ميلان إلى البطولة 20 من بطولة الدوري الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة هيلاس فيرونا ضد إنتر ميلان

تذاع مباراة الفريقين اليوم عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام هيلاس فيرونا اليوم في بطولة الدوري الإيطالي

من المتوقع أن يخوض فريق إنتر ميلان مباراة اليوم بتشكيل مكون من الآتي: