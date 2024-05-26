استعلم الآن.. خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 جميع محافظات مصر

محمود الشوادفي تاريخ النشر
استعلم الآن.. خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 جميع محافظات مصر
الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

يبدأ العد التنازلي على حلول موعد اختبارات الثانوية العامة، ونظرا إلى الخطة الدراسية التي اوضحتها وزارة التربية والتعليم المصرية مسبقا أن امتحانات الشهادة الثانوية تبدأ من العاشر من شهر يونيو وتستمر حتى 20 من شهر يوليو، ونظرا إلى اقتراب موعد الاختبارات أعلنت الوزارة عن قيامها بتوفير أرقام الجلوس واللجان الخاصة بالطلاب على الموقع الرسمي لها، ويستطيع كل طالب الحصول على رقم الجلوس الخاص به بشكل إلكتروني، كل ما عليه هو معرفة خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة، لذا نوافيكم الخطوات في الفقرات المقبلة.

خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة

على الرغم من إتاحة أرقام الجلوس للطلاب الثانوية العامة في المدارس التابعين لها، إلا أن الوزارة حرصت على مصلحة الطالب وقامت بتوفير تلك الخطوة بشكل إلكتروني بهدف توفير الوقت والجهد للطالب، وجاءت خطوات الاستعلام رقم الجلوس متمثلة في النقاط التالية:

  • على الطالب القيام بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.
  • يقوم الطالب بتسجيل الدخول من خلال إدخال البريد الإلكتروني الموحد الذي حصل عليه في بداية مرحلة الثانوية.
  • عقب تدوين البيانات يتم النقر على مربع الاستعلام عن رقم الجلوس
  • في خلال ثواني قليلة تظهر البيانات التي تخص الطالب وتوضح اسم المدرسة ورقم اللجنة وأيضا رقم الجلوس.

كيفية الحصول على البريد الإلكتروني المدرسي الموحد

يستطيع الطالب استخراج البريد المدرسي الموحد من خلال متابعة النقاط التالية:

  • زيارة بوابة إنشاء الحساب الموحد.
  • ومن ثم النقر على مربع إنشاء حساب.
  • يقوم الطالب بتحديد الفئة على أن يتم اختيار حساب الطالب.
  • يتم تدوين البيانات والتي تتمثل في الرقم القومي و كود الطالب.
  • ثم النقر على تسجيل الدخول.
  • قم بالنقر على مربع تحقق.
  • سيتم استقبال كود عبر البريد قم بإعادة إدخاله بهدف تأكيد الحساب
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معلومات الكاتب
محمود الشوادفي

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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