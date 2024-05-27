“300 دينار تونس social.gov.tn“ كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وزارة الشؤون الاجتماعية

يبحث عدد كبيرة من الأسر المعوزة داخل تونس عن خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس وهي واحدة من المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة للأسر ذات الدخل المنخفض وذلك من أجل مساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم وتوفير حياة أفضل لهم، ولكن هذا يتم وفق مجموعة من الشروط قامت بوضعها الجهات المسؤولة، وهذا ما سوف ننقله لكم اليوم من خلال مقالنا.

منحة 300 دينار تونس

يمكن لجميع الأسر الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت داخل تونس التقديم على منحة 300 دينار وهذا من خلال اتباع التعليمات الآتية:

الخطوة الأولى يجب على المواطن الدخول على الصفحة الإلكترونية لوزارة الشؤون الاجتماعية. الخطوة الثانية من قائمة الخدمات التي تقدمها الوزارة قم بالنقر على خيار منحة 300 دينار. الخطوة الثالثة انقر على أيقونة تسجيل وسوف يظهر لك استمارة تقديم قم بملئها من خلال كتابة المعلومات المطلوبة. الخطوة الرابعة يتطلب منك إرفاق مجموعة من الوثائق من أجل التحقق من هوية المتقدم. أخيرا إضغط على تقديم الطلب.

شروط التقديم على منحة 300 دينار تونس

قامت الوزارة بوضع مجموعة من الشروط اللازم توافرها لدى المتقدمين على منحة 300 دينار وهي: