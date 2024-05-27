شوف موادك أمتى.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وفقًا لوزارة التربية والتعليم

لا يفصلنا سوى شهر أو أقل على بدء اختبارات الثانوية العامة، حيث تعتبر تلك المرحلة من المراحل الفارقة في حياة كل طالب، ومن خلال النتيجة النهائية يستطيع الطالب أن يحدد المجال الذي سيدرسه بناء على مجموعه الكلي في الثانوية العامة، ونظرا إلى أهمية تلك المرحلة يعيش الطالب وأهله حالة من التوتر رغبة في تحقيق ما يتمنوه، ونظرا إلى اقتراب موعد الاختبارات تزداد الأسئلة حول معرفة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت بشكل رسمي عن الجدول نوافيكم به.

اختبارات الثانوية العامة 2024

بناء على جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الذي تم طرحه من قبل وزارة التربية و التعليم في مصر، من المقرر أن تبدأ أولى الاختبارات في يوم 10 يونيو وتنتهي في يوم 20 يوليو، والجدير بالذكر أن المواد التي لا تضاف للمجموع سيتم اختبارها أولا ومن ثم استكمال المواد الأساسية بعد عيد الأضحى.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

ويأتي الجدول بالتفصيل كالتالي:

اختبار مادة الدين والوطنية في 10 يونيو.

اختبار مادة الاقتصاد والإحصاء في 12 يونيو.

سيتم إعطاء إجازة بمناسبة عيد الأضحى بداية من يوم 15 حتى يوم 20 يونيو.

أولى اختبارات المواد الأساسية هو اللغة العربية في 22 يونيو.

اختبار اللغة الثانية في 25 يونيو.

ختيار مادة الفيزياء والتاريخ في 29 يونيو.

اختبار مادة اللغة الأجنبية الأولى في الثاني من يوليو.

اختبار مادة الكيمياء والجغرافيا في السادس من يوليو.

اختبار مادة الجيولوجيا والجبر والهندسة وعلم النفس في العاشر من يوليو.

اختبار مادة التفاضل والتكامل لشعبة الرياضيات في 13 يوليو.

اختبار مادة الأحياء والاستاتيكا وفلسفة ومنطق في 17 يوليو.

اختبار مادة الديناميكا لشعبة الرياضيات 20 يوليو.

موعد طرح أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم بعض التفاصيل الهامة بشأن امتحانات الثانوية العامة وموعد طرح أرقام الجلوس، حددت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ في العاشر من شهر يونيو؛ أما بخصوص تسليم أرقام الجلوس، فسيتم توزيعها على المديريات التعليمية في السابع والعشرين من مايو المقبل، الذي يوافق يوم الإثنين.

وفي اليوم التالي، سيتم تسليم أرقام الجلوس للطلاب في جميع المدارس. لذا، يجب على كل طالب التوجه إلى المدرسة التي ينتمي إليها للحصول على جميع التفاصيل المتعلقة بأداء امتحانات الثانوية العامة.