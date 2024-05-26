رابط منظومة حجز مصرف ليبيا المركزي 4000 دولار

تعمل الحكومة الليبية بكل جهد على جعل الإجراءات الخاصة بحجز العملات الأجنبية سهلة عن طريق إتاحتها للمواطنين إلكترونيا بالمنصات التي تقوم بطرحها، كما أن الحكومة تقوم بالإشراف على مثل هذه النوعيات من عمليات الصرف، وذلك حتى تحافظ على النسب اللازمة لتدفق العملات الأجنبية بالبلاد، وخلال السطور التالية سنتعرف على طريقة الحجز ل 4000 دولار من خلال المنظومة، بالإضافة إلى الشروط الضرورية للحجز.

الخطوات اللازمة لحجز 4000 دولار أمريكي

وللحصول على 4000 دولار أمريكي من مصرف ليبيا المركزي، قم باتباع تلك الخطوات:

قم بالدخول لموقع المصرف المركزي في ليبيا.

ثم قم بتسحيل دخولك بكتابة الاسم وكلمة المرور.

ومن ثم قم بالنقر على زر خدمات الحجز للعملات الأجنبية من القائمة أمامك.

ثم حدد نوع العملة المراد حجزها.

وقم بتحديد المبلغ الذي تريد حجزه.

ومن ثم قم باختيار طريقة الدفع التي تناسبك.

ثم قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة، ومن ثم انقر على تقديم الطلب.

الشروط الواجب توافرها لحجز عملات أجنبية بليبيا

وقد وضعت الحكومة الليبية عدة شروط يجب أن تنطبق على المتقدمين لحجز عملات أجنبية، وهي كالتالي:

يجب عدم زيادة المبلغ الذي تريد حجزه عن 4000 دولار أمريكي، أو ما يعادله بالعملات الأخرى.

على أن يكون للمتقدم للحجز حساب بالبنك، ومفعوله سارٍ حتى يتم التحويل عليه، مع ضرورة وجود مبلغ مالي يناسب التأمين للحجز.

ومن أهم الشروط أن يكون المتقدم جنسيته ليبية، وأن يقوم بتقديم جواز سفره، ورقم هويته على أن تكون سارية المفعول.

طريقة التسجيل بمنظومة الأغراض الشخصية بليبيا

ومن أجل التسجيل بالمنظومة الخاصة بالأغراض الشخصية بليبيا، يجب اتباع تلك الخطوات، وهي كالتالي: