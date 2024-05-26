نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2024 بالرقم المدني results.moe.edu.kw موقع وزارة التربية الكويتية

صرحت وزارة التعليم الكويتية عن الآلية المخصصة للاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر 2024 باستخدام الرقم المدني حيث يستطيع الطلاب التحقق من نتائجهم بسهولة وتشدد الوزارة على الدقة في إجراءات التصحيح، حيث تبذل لجنة التصحيح كل جهدها لإتمام عمليات التصحيح والمراجعة والرصد. تلتزم الوزارة بتنفيذ جميع مراحل التصحيح بدقة لضمان صحة النتائج قبل اعتمادها رسميًا من وزير التربية والتعليم.
نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم في الكويت عن إمكانية دخول الطلاب وأولياء الأمور إلى الموقع الإلكتروني الخاص بها عند الإعلان عن نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2024 يمكن لأولياء الأمور والطلاب الوصول إلى النتائج بسهولة باستخدام رقم الجلوس فقط، مما يسهل عملية الاستعلام ,يأتي هذا الموقع كجزء من جهود وزارة التعليم الكويتية لتوفير طرق ميسرة لأولياء الأمور والطلاب لمعرفة النتائج باستخدام الرقم المدني، حيث يتيح الموقع الوزاري التحقق من النتائج بسرعة دون الحاجة إلى الذهاب إلى الإدارات التعليمية أو المدارس.
كيفية الاستعلام عن نتائج طلاب الصف الثاني عشر
للاستعلام عن نتائج طلاب الصف الثاني عشر بالكويت، يمكنك الوصول إلى نتائج الصف الثاني عشر 2024 باستخدام الرقم المدني من خلال الموقع الإلكتروني باتباع الخطوات التالية بشكل مفصل.
- أولاً عليك التوجه إلى موقع وزارة التربية بالكويت عبر الرابط الرسمي.
- بعد الدخول إلى الموقع، ستجد في الواجهة الرئيسية خيار “الخدمات الطلابية”، قم بالنقر عليه.
- سوف تدخل صفحة جديدة تتطلب منك إدخال بيانات تسجيل الدخول. هنا، يجب عليك كتابة الرقم المدني الخاص بالطالب وإدخال كلمة المرور المخصصة للدخول إلى حساب الطالب على الموقع.
- بمجرد الدخول إلى الحساب، ستجد قائمة بالخدمات المتاحة، اختر منها خدمة “نتيجة الصف العاشر أو الصف الثاني عشر لعام 2024”.
- بعد ذلك، سوف يطلب منك تحديد الفصل الدراسي الثاني لتظهر لك صفحة جديدة. في هذه الصفحة، ستجد حقلًا مخصصًا لإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب تأكد من إدخال رقم الجلوس بدقة في المكان المخصص له، ثم قم بالنقر على أيقونة “عرض النتيجة”.
- ستظهر النتيجة على الشاشة بعد أن يتم اعتمادها رسميًا من الوزارة.