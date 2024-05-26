“شفرة الأسلحة والذخيرة“ شفرات لعبة جاتا 2024 GTA ANDREAS.. مجانا 100%

Mahmoud تاريخ النشر
“شفرة الأسلحة والذخيرة“ شفرات لعبة جاتا 2024 GTA ANDREAS.. مجانا 100%
شفرات لعبة جاتا
  • الدخول الى موقع روكستار الموقع الرسمي للعبة جاتا.
  • كتابة اسم اللعبة GTA 5 في خانة البحث.
  • ثم النقر على “تحميل” واختيار وسيلة الدفع التي تفضلها.
  • استكمال إجراءات الدفع الالكتروني ثم فتح اللعبة فور تثبيتها.
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معلومات الكاتب
Mahmoud

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