دلع عيالك واستقبل تردد قناة طيور الجنة Toyor Aljanah TV لمتابعة أجدد الأغاني الرائعة

تعتبر قناة طيور الجنة ضمن القانون المتخصصة في محتوى الأطفال، ومنذ أن تم طرحها في أول العقد الثاني من الألفينات واستطاعت القناة أن تحقق شهرة واسعة في العالم العربي، وازداد تعلق الأطفال بطيور الجنة، ونظرا إلى المحتوى الجيد والذي يناسب الأطفال يرغب الكثير من الأهالي في معرفة تردد قناة طيور الجنة بهدف استقبالها على التليفزيون، لذا نوافيكم ترددات قناة طيور الجنة في الفقرات التالية مع توضيح خطوات الاستقبال.

تردد قناة طيور الجنة Toyor Aljanah TV

تتوفر قناة طيور الجنة على أكثر من قمر صناعي وذلك بهدف التسهيل على المتابعين من استقبال القناة، وتأتي بيانات التنزيل على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

تردد القناة هو 11399.

معدل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

بيانات تنزيل قناة طيور الجنة على العرب سات كالتالي:

تردد القناة 11623.

معدل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كيفية استقبال قناة طيور الجنة

تستطيع استقبال القناة بكل سهولة عقب أن عرفت بيانات التنزيل، وتتمثل الخطوات في التالي: