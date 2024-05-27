مرتباتهم بتوصل لـ 10,000 بواكي.. وظائف خالية من وزارة القوى العاملة في اكثر من 19 محافظة حسب هذه الشروط

بعد نشر الكثير من وظائف خالية من وزارة القوى العاملة في الداخل والخارج يسارع عدد كبير من الشباب الباحث عن فرصة عمل للتسجيل في هذه الوظائف والحصول على فرصة عمل مناسبة، حيث أعلنت الوزارة في نشرتها الأخيرة عن توافر ما يقرب من 2772 فرصة عمل في عدد من شركات القطاع الخاص، كما تم الإعلان عن فرص عمل العمالة الموسمية في اليونان في إعلان منفصل من قبل الوزارة.

وظائف خالية من وزارة القوي العاملة

تم الإعلان عن عدد من وظائف خالية من وزارة القوى العاملة من قبل وزارة العمل المصرية سواء أكانت هذه الوظائف في الداخل في شركات القطاع الخاص، أو في الخارج وهو ما يعرف بالعمالة الزراعية الموسمية التي تطلبها دولة اليونان من مصر كل عام، وإليكم التفاصيل في الفقرات التالية:

تلقت وزارة العمل والقوى العاملة بقيادة السيد الوزير حسن شحاته عدة طلبات من عدد من الشركات في القطاع الخاص داخل جمهورية مصر العربية.

تطلب شركات القطاع الخاص عدد من العمال في مجالات مختلفة حيث وصل عدد الوظائف المطلوبة حوالي 2772 فرصة عمل لمختلف التخصصات.

الوظائف متوفرة في عدد من المحافظات برواتب مجزية وتأمينات اجتماعية وطبية.

العمالة الزراعية الموسمية في اليونان

أما عن وظائف خالية من وزارة القوى العاملة والتي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة والخاصة بالسفر إلى اليونان للعمل في مجال الزراعة بشكل موسمي فإن أبرز ما يتعلق في هذا الأمر نوضحه في التالي: