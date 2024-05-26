“وداعًا للطوابير والزحام” استلم بطاقة الرقم القومي من البيت بسهولة وراحة!.. تعرف على السعر والخطوات

أطلقت وزارة الداخلية إمكانية تجديد البطاقة الشخصية بكل سهولة وسوف نعرض سعر تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت 2024، حيث تم إطلاق هذه الخدمة المميزة تسهيلًا على المواطنين الجهد المبذول في هذه العملية وأيضًا الوقت المستغرق في زيارة السجل المدني وتنفيذ إجراءات التجديد، وأيضًا حرصًا من الوزارة والدولة على مواكبة العصر واستخدام التكنولوجيا في شتى الأمور والمجالات، وسوف نوضح كيفية تجديدها وأيضًا سعر التجديد خلال مقالنا.

سعر تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت

يوجد العديد من الاستمارات الخاصة بالرقم القومي والتي تحدد سعر تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت 2024، وسوف نوضح هذه الأسعار فيما يلي:

أولًا الاستمارة العادية يبلغ سعرها 50 جنيه، ويتم استلامها في غضون أسبوعين.

وأيضًا الاستمارة المستعجلة تكون بمبلغ 125 جنيه، ويتم استلامها في 3 أيام.

كذلك الاستمارة الفورية تكون بسعر 175 جنيه، ويمكن استلامها في 24 ساعة.

وأخيرًا الاستمارة الفورية vip يبلغ سعرها 515 جنيه، ويتم استلامها في ساعتين.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت

حتى تتمكن من الاستفادة من هذه الخدمة المميزة جدًا يجب عليك امتلاك حساب على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية، وسوف نوضح لك جميع الخطوات التي يجب عليك تنفيذها لـتجديد بطاقتك من المنزل فيما يلي: