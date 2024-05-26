اعتماد نشرة القبول لمرحلة رياض الاطفال للعام 2024/2025

قامت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة للعام 2024/2025.

كما أكد الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه من المقرر ان يبدأ قبول طلبات الالتحاق اعتبارا من يوم السبت الموافق 1/6/2024 وحتى الأحد الموافق 30/6/2024 على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

كما تم التوجيه بقيام جميع الروضات بالإعلان عن شروط القبول والتقدم لمرحلة رياض الاطفال بأماكن بارزة بالمدرسة والادارة التعليمية وعلى صفحة المدرسة الالكترونية، على ان يتضمن الاعلان موعد البداية والنهاية وشروط القبول.

كما يمكن لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم الالكتروني لأكثر من مدرسة ضمن المربع السكني التابع له.

كما يمكن للروضات مساعدة ولي الامر في حالة تعسره في التسجيل الالكتروني في تسجيل طلب التقدم ومعه صورة شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم، والشهادة الأصلية للاطلاع عليها؟، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها، لتولي مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة بتسجيل الرغبة بالالتحاق الالكتروني بالمدرسة.

مرفق صورة من نشرة القبول لرياض الأطفال.

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