فرحة العيد! 4000 جنيه تخفيض من سعر هاتف أوبو رينو 10 برو الرائد.. سارعوا قبل انتهاء العرض!

استطاعت شركة أوبو العالمية أن تجذب إليها قطاع كبير من المستخدمين للهواتف الذكية المحمولة وذلك لجودة منتجاتها من الهواتف والسماعات والساعات الذكية وأيضا لأسعارها آلتي تعد الأفضل مقارنة بالشركات الأخرى، وظهر مؤخرا الكثير من الأخبار حول انخفاض أسعار هواتف أبو وبدأ الكثير يتساءل عن حقيقة ذلك الخبر، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن انخفاض سعر هاتف أوبو Oppo Reno 10 Pro الرائد.

مواصفات هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G

يشتمل هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G على العديد من المواصفات الرائعة التي جعلت الكثير يرغب في معرفتها وهي كما يلي:

اسم الهاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G نوع الهاتف هاتف ذكي عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم نوع الشاشة Amoled حجم الشاشة ٦,٧ بوصة معدل التحديث ١٢٠ هرتز نوع المعالج Snapdragon 8+ Gen1 الرامات ١٢ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ٢٥٦ جيجا بايت عدد الكاميرات ٣ كاميرات دقة الكاميرا الخلفية الأساسية ٥٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٣٢ ميجا بيكسل سعة البطارية ٤٧٠٠ ملي امبير الشحن السريع بقوة ١٠٠ وات

مميزات هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G

أما عن مميزات هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G فهي رائعة ومنها ما يلي:

وأول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٧ بوصة تمكنك من الحصول على مشاهدة ممتعة.

بالإضافة أيضاً إلى سعة التخزين الداخلية الكبيرة التي يدعمها ذلك الهاتف ولكنه لا يدعم إمكانية التوسيع الخارجي للذاكرة.

بالإضافة أيضاً إلى الكاميرا الأمامية والخلفية التي يدعمها ذلك الهاتف ليمنحك صورة نقية وواضحة.

وأيضا يدعم شكل أنيق وشيك وعصري وألوان عديدة تتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.

سعر هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G