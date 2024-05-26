فرحة العيد! 4000 جنيه تخفيض من سعر هاتف أوبو رينو 10 برو الرائد.. سارعوا قبل انتهاء العرض!

shehabelgobaryph2 تاريخ النشر
فرحة العيد! 4000 جنيه تخفيض من سعر هاتف أوبو رينو 10 برو الرائد.. سارعوا قبل انتهاء العرض!

استطاعت شركة أوبو العالمية أن تجذب إليها قطاع كبير من المستخدمين للهواتف الذكية المحمولة وذلك لجودة منتجاتها من الهواتف والسماعات والساعات الذكية وأيضا لأسعارها آلتي تعد الأفضل مقارنة بالشركات الأخرى، وظهر مؤخرا الكثير من الأخبار حول انخفاض أسعار هواتف أبو وبدأ الكثير يتساءل عن حقيقة ذلك الخبر، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن انخفاض سعر هاتف أوبو Oppo Reno 10 Pro الرائد.

مواصفات هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G

يشتمل هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G على العديد من المواصفات الرائعة التي جعلت الكثير يرغب في معرفتها وهي كما يلي:

اسم الهاتفOppo Reno 10 Pro Plus 5G
نوع الهاتفهاتف ذكي
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
GPRSيدعم
Edgeيدعم
نوع الشاشةAmoled
حجم الشاشة٦,٧ بوصة
معدل التحديث١٢٠ هرتز
نوع المعالجSnapdragon 8+ Gen1
الرامات١٢ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية٢٥٦ جيجا بايت
عدد الكاميرات٣ كاميرات
دقة الكاميرا الخلفية الأساسية٥٠ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية٣٢ ميجا بيكسل
سعة البطارية٤٧٠٠ ملي امبير
الشحن السريعبقوة ١٠٠ وات
هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G
هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G

مميزات هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G

أما عن مميزات هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G فهي رائعة ومنها ما يلي:

  • وأول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٧ بوصة تمكنك من الحصول على مشاهدة ممتعة.
  • بالإضافة أيضاً إلى سعة التخزين الداخلية الكبيرة التي يدعمها ذلك الهاتف ولكنه لا يدعم إمكانية التوسيع الخارجي للذاكرة.
  • بالإضافة أيضاً إلى الكاميرا الأمامية والخلفية التي يدعمها ذلك الهاتف ليمنحك صورة نقية وواضحة.
  • وأيضا يدعم شكل أنيق وشيك وعصري وألوان عديدة تتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.

سعر هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G

  • أما عن سعر ذلك الهاتف فقد قامت إحدى المتاجر الإلكترونية بوضع تخفيض عليه وصل إلى ٤٠٠٠ جنيه مصري.
  • أي يباع ذلك الهاتف بحوالي ٢٢ ألف جنيه مصري بدلا من ٢٦ ألف جنيه مصري.
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shehabelgobaryph2

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