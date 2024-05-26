أدخل بسرعة وألحق أعرف نتجتك “رابط وزارة التربية والتعليم نتائج الصفوف الابتدائية 2024” بالاسم

ينتظر الكثير من أولياء الأمور والطلاب رابط وزارة التربية والتعليم نتائج الصفوف الابتدائية، فأنه من المقرر أن يتم الإعلان عن موعد ظهور النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد أن يتم تصحيح أوراق امتحانات الطلاب ورصد الدرجات النهائية كاملة، وسوف نستعرض لكم من خلال مقالتنا بعض التفاصيل الخاصة ب الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية، فتابعونا.

رابط وزارة التربية والتعليم نتائج الصفوف الابتدائية

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائجهم من خلال رابط وزارة التربية والتعليم نتائج الصفوف الابتدائية

واتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول أولا إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الفني من هنا .

ومن خلال القائمة الرئيسية قم باختيار الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة نتائج الصف الثالث الاعدادي.

من ثم قم بتحديد المحافظة التي تقيم بها.

ثم ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

بعد ذلك انقر فوق ايقونة عرض النتيجة، وسوف تظهر أمامك النتيجة على الشاشة.

سوف يتم عرض النتيجة فورًا بعد ظهورها واعتمادها من وزارة التربية المصرية.

موعد اعلان نتائج الصفوف الابتدائية 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد خاص لظهور نتائج جميع نتائج الصفوف الابتدائية فقد أكدت الوزارة أنه يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم إلكترونيا من خلال كتابة الإسم ورقم الجلوس الخاص بهم، فلا داعي لأن يذهبوا للمدارس أو الإدارات التعليمية للحصول على النتيجة فقد خصصت الوزارة الطريقة الإلكترونية تسهيلاً على الطلاب والآباء سير أمورهم وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة مثلما كان في الماضي.