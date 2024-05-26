اعرفها دلوقتي… نتائج السادس الدور الاول 2024 بصيغة Pdf عموم المحافظات

نتائج السادس الدور الاول 2024، أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي منذ يوم الأربعاء الماضي الموافق 22 مايو وحتى الآن، تمكنت العديد من المحافظات العراقية من رفع نتائج الطلاب إلكترونيا، كما وفرت النتائج عبر المدارس التي ينتمي إليها الطلاب نتيجة لذلك، زاد البحث بشكل كبير عن رابط نتائج السادس الدور الاول 2024، يمكن الاستعلام عن النتائج بطرق متعددة سواء عبر موقع نتائجنا أو من خلال موقع وزارة التربية العراقية هذا ما نتناوله بالتفصيل في مقالنا اليوم.

نتائج السادس الدور الاول 2024

يعيش طلاب الصف السادس الابتدائي حالة من القلق والتوتر منتظرين إعلان نتائج الدور الأول بفارغ الصبر تم الإعلان اليوم عن النتائج ورفعها على الموقع الإلكتروني ويمكن للطلاب الآن الاستعلام عنها بسهولة عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، للحصول على النتائج يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي نتائجنا. النقر على أيقونة الصف السادس الابتدائي. اختيار الدور الأول لعام 2024. في حالة رفع النتيجة ستصبح متاحة على الموقع ويمكن النقر على أيقونة تنزيل الموجودة بجانبها. سيتم تحميل نتائج ميسان على الجهاز الخاص بك بصيغة PDF. يمكن الاستعلام عن نتيجة الطالب من خلال إدخال الاسم الرباعي والرقم المقعدي.

بهذه الخطوات البسيطة يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى النتائج بسهولة وبدون عناء يعتبر هذا النظام الإلكتروني وسيلة فعالة لتوفير الوقت والجهد ويضمن وصول النتائج بسرعة ودقة إلى جميع الطلاب في المحافظة.

الاستعلام عن النتيجة عبر موقع الوزارة

يمكن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية باتباع الخطوات التالية: