“أفضل من الحاتي 100 مرة” .. أفضل تتبيلة اقتصادية لعمل اللحم أو الكباب المشوي في العيد

تُعتبر اللحمة المشوية أحد أهم معالم عيد الأضحى، حيث يُولى المسلمون اهتمامًا خاصًا لتحضيرها على الفحم، وهذه الطريقة تُضفي طعمًا خاصًا ومميزًا على اللحمة بفضل التوابل المستخدمة مع الفحم، ويُحضر اللحم المشوي أو الكباب المشوي كما يُعرف أيضًا في المناسبات والأعياد والحفلات العائلية، وتُعتمد عادة في تحضيره على لحم الضأن والريش مع بعض التوابل التي تُضفي نكهة فريدة تنقل الطعم إلى آفاق جديدة و فيما يلي طريقة تحضير اللحمة المشوية في المنزل مع المكونات اللازمة لضمان نجاح الوصفة.
مكونات تحضير اللحمة المشوية
إليك أهم المكونات التالية بالمقادير التي يجب عليك أن تتبعها بطريقة جيدة وصحيحة، وذلك من أجل تحضير اللحم المشوي بأسرار الشيفات.
المكونات
- لحمة ضأن مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم.
- ريش.
- زيت زيتون.
- عصير ليمون.
- ملح.
- فلفل أسود.
- كمون.
- بهارات مشكلة.
- بصل مفروم.
- ثوم مفروم.
- بقدونس مفروم.
- فلفل حار (اختياري).
- خيار مقطع إلى شرائح للتقديم.
- طماطم مقطعة إلى شرائح للتقديم.
- خبز عربي للتقديم.
طريقة التحضير
قومي باتباع الخطوات التالية من أجل إعداد اللحم المشوي للعائلة في العيد.
- في وعاء كبير، اخلطي الزيت الزيتون، عصير الليمون، الملح، الفلفل الأسود، الكمون، والبهارات المشكلة لتحضير التتبيلة.
- ضعي قطع اللحمة والريش في التتبيلة واتركيها تتبل لمدة لا تقل عن ساعتين في الثلاجة.
- سخني الشواية جيدًا على الفحم.
- أدخلي قطع اللحمة والريش على أعواد الشواء وضعيها على الفحم المشتعل.
- قلّبي اللحمة والريش بين الحين والآخر لضمان تحميرها بشكل متساوٍ من جميع الجهات.
- في وعاء صغير، اخلطي البصل المفروم، الثوم المفروم، البقدونس المفروم، والفلفل الحار إن استخدمتيه.
- قدمي اللحمة المشوية على طبق التقديم ورشي الخليط السابق فوقها.
- يمكتك تقديم اللحمة المشوية الساخنة مع شرائح الخيار والطماطم والخبز العربي.