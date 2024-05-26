ألحق قبل ما تدفع غرامة.. الاستعلام عن مخالفات المرور والرادار 2024 مجانا وكيفية دفعها بشكل ألكترونيّ

الاستعلام عن مخالفات المرور، تكثف الحكومة المصرية ووزارة الداخلية جهودها وذلك في إطار التحول الرقمي وتوفير العديد من الخدمات الحكومية والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية بشكل الكتروني ومن هذه الخدمات الجديدة التي أصبحت متاحة للمواطنين هو خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية التي يمكن للمواطنين أن يقوموا من خلالها بالتعرف على الغرامات والمخالفات وذلك لمنع دفع غرامات بسبب تأخير سداد مخالفات المرور والرادار لذا سنتعرف معا اليوم وعلى طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور وكيفية الدفع في السطور القادمة فتابعونا.

الاستعلام عن مخالفات المرور والردار مجانا

أتاحت وزارة الداخلية عبر موقعها الالكتروني المواطنين أصحاب المركبات أن يقوموا الاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل مجاني ودون الحاجة الى الذهاب الى المرور وذلك عبر الخطوات التالية:

اولا زيارة موقع وزاره الداخليه الالكتروني والقيام بتسجيل الدخول.

لتظهر لك قائمة بمجموعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة ستقوم من خلالها بالضغط على خدمة الأستعلام عن المخالفات المرورية.

لتنتقل الى نافذه تطلب منك إدخال رقم لوحة السيارة ثم ومن ثم الرقم القومي.

الضغط على استعلام.

لتظهر لك نافذة بالمخالفات المرورية الخاصة بالسيارة التي تم إدخال رقمها.

دفع مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة

في إطار الخدمات الألكترونيّة المميكنة يمكن للمواطنين أن يقوموا بسداد المخالفات المرورية وذلك عبر موقع النيابة العامة بالخطوات التالية: