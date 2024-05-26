PDF بالرقم الامتحاني… موقع ملازمنا نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الاول لجميع المحافظات

نتائج السادس الابتدائي العراق 2024، وزارة التربية العراقية أكدت على أهمية الولوج إلى الرابط الرسمي لمنصة ملازمنا الإلكترونية للاستعلام عن نتائج الطلاب في مديريات صلاح الدين والسليمانية، بالإضافة إلى المحافظات الأخرى التي لم يتم نشر نتائجها بعد، مثل محافظة بابل وكركوك توقعت الوزارة الإعلان عن هذه النتائج في الأيام القادمة خاصة مع كمية كبيرة من الطلاب الذين أدوا الامتحانات في الدورة الأولى لعام 2024

من المعروف أن عدد طلاب الصف السادس الابتدائي كبير، حيث يصل إلى الآلاف مما يجعل لجان الكنترول تواجه تحديات في رصد الدرجات ورفعها على المواقع الرسمية ويتطلب ذلك وقتًا إضافيا لضمان دقة وصحة النتائج قبل الإعلان عنها.

نتائج السادس الابتدائي العراق 2024

يترقب جميع أولياء الأمور بفارغ الصبر ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي للاطمئنان على نجاح أبنائهم ومع ذلك، لم تعلن وزارة التربية بعد عن نتائج المحافظات الأخرى مثل كركوك بالإضافة إلى تأكيدها على ضرورة تجنب قلق الطلاب وأولياء الأمور بدون سبب مؤكدة أنه في حال حدوث أي تغييرات أو إعلان عن أي نتيجة جديدة سيتم نشرها على المواقع الرسمية المعتمدة للوصول إلى النتائج يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة رابط نتائجنا. اختر اسم المديرية التعليمية التابعة للمحافظة. اختر اسم المدرسة التي يدرس فيها الطالب. أدخل أسم الطالب في الحقول المخصصة للبيانات الشخصية. اضغط على زر تنزيل النتائج. ستظهر النتيجة أمامك في ملف PDF يحتوي على اسم الطالب والرقم الامتحاني والنتيجة.

نتائج السادس الابتدائي ارابيل وبابل

انتقال الطلاب من مرحلة دراسية إلى أخرى يعد نقطة تحول كبيرة في حياتهم الأكاديمية، حيث يتعين عليهم في هذه المرحلة التعامل مع مواد دراسية جديدة ومتنوعة لم يسبق لهم تجربتها من قبل يتطلب ذلك جهدا كبيرا خاصة أن صعوبة المناهج تتزايد مع كل مرحلة جديدة، لذا يعتبر العام الدراسي الأخير في أي مرحلة تعليمية من أهم الأعوام التي تحدد مصير الطالب ومستقبله الأكاديمي.