أعلنت مديرية التربية لمحافظة أربيل نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 حمل النتائج الآن PDF

أعلنت مديرية التربية في محافظة أربيل نتائج السادس الابتدائي الدور الأول لعام 2024، وفقًا للبيان الصادر عن المديرية، حصل العديد من الطلاب على نتائج مميزة في امتحاناتهم، وأثبتوا قدراتهم العلمية والمعرفية، تفاوتت النتائج بين الطلاب، حيث سجل البعض تفوقاً ملحوظًا، في حين واجه البعض الآخر تحديات قد أثرت على أدائهم.

تشكل نتائج الامتحان فرصة للتحفيز والتطوير، حيث تعمل المدارس وأولياء أمور الطلاب على دعمهم وتشجيعهم لتحقيق أفضل النتائج في المستقبل، تتوقع المديرية ارتفاع مستوى الجودة والتحصيل العلمي بين الطلاب في الدور الثاني، مع التمنيات بالنجاح والتوفيق للجميع.

رابط مباشر نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024

تم الإعلان عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق للدور الأول من العام 2024، يمكن للطلاب التحقق من النتائج من خلال موقع “نتائجنا”، الذي يعد واحدًا من المواقع الرسمية المعتمدة لنشر النتائج التعليمية في البلاد، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم عبر موقع وزارة التربية العراقية، الذي يُعتبر المصدر الرئيسي لمعلومات التعليم والنتائج في العراق.

تشير النتائج إلى أداء الطلاب خلال الامتحانات وتعكس جهودهم وتفانيهم في الدراسة خلال العام الدراسي، يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بعناية وبدقةـ لذا ننصح بزيارة موقع “نتائجنا” أو موقع وزارة التربية العراقية للاطلاع على نتائجهم.

استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024

تستمر وزارة التربية العراقية في نشر نتائج الامتحانات الابتدائية في الدور الأول في جميع أنحاء العراق، تم الإعلان عن النتائج في العديد من المديريات التربوية، بينما تقوم المحافظات الأخرى بنشر الملفات عبر رابط على جوجل درايف يحتوي على بيانات الطلاب ودرجاتهم في جميع المواد، يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج من خلال موقع وزارة التربية العراقية عبر اتباع الخطوات المحددة.